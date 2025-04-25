竹市衛生局前科長收賄包庇廠商重判16年 她辯「行政疏失而已」

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替廠商本該受罰的1190件案件規避處分，再從中收賄，鄭女否認犯行，頂多只有行政疏失。張男則否認收賄，只承認給鄭女錢「讓自家可免單、逾期」。新竹地方法院依貪污等罪重判鄭女16年，褫奪公權9年，張姓廠商判10年，全案可上訴。

鄭女從2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與經營化妝品零售業的張姓廠商合謀，協助13家違規廠商規避裁罰，並收受賄款。兩人過變更登記地或移轉管轄權，以利用未合法送達、未錄案列管等方式隱匿或視同已結案，替廠商規避裁罰，張男再以每案1萬到2萬價格向廠商索賄，得款1314萬餘元，鄭女分得442萬元。

對此，鄭女否認犯行，辯稱裁處書都有送達，但都被張姓廠商拿走，各案有列管，但不知道為什麼同事未登打，違規廣告的結案事由，皆依職責、行政裁量權做處理，她頂多只有行政疏失，「根本沒有要圖利廠商，張男給錢，只是基於好朋友而已，我不承認收受賄賂。」張男也否認犯行，他只承認行賄鄭姓前科長，「我給她錢，關於自家部分可免單就免單，可放著逾期就逾期。」

法官調查，鄭女與張男關係親密，張於羈押調查多次證稱，他認識鄭女時，她就是食藥科承辦人，109年底幫她買房子後，跟她是男女朋友，當時只叫她高高舉起，輕輕放下就好，沒有教她怎麼做，給女朋友的錢是要幫她圓夢（指買房）。不過，張在審理時，就改口稱兩人只是好朋友。

鄭女證稱兩人是男女朋友，有關她業務部分，張男希望以已裁處方式結案，幫他處理裁罰，所以贈與她房地持份，代為償還借款。法官認為，兩人關係親密，其等於業務上多有往來，難認鄭女對於張男在業務、至製播各廣告者均無所知。

法官審酌鄭女前為新竹市衛生局食藥科科長，應據實查核案件、公允處置。而張男經營廣告違規的顧問業務，兩人關係親密，竟共同違背職務收受賄賂犯行。鄭女不僅積極利用科長權限，使自己得承辦形式上託播的違規廣告案件，更無視應裁處的情形，配合張男指示以「裁處在案」或要求加強自主管理等輔導方式違法逕予結案，抑或藏匿公文書、未登錄列管行政裁處書，導致新竹市府就各該裁罰案件均罹於行政罰法所定之裁處時效或無從執行，使製造商得以規避各該裁罰，張男更對外計價收受賄賂。

再者，被告鄭女、張男雖對於本案客觀事實經過尚能坦認，惟鄭女審理時突改口否認犯行，推稱違背職務的行為僅屬「行政缺失」，顯對於其違法行為未有何悔意，當難認其犯後態度良好。張男偵審階段的證詞亦多有反覆，更無視於犯行中居於主導地位，惟考量願意繳回犯罪所得，應認其犯後態度尚可。