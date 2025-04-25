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為中1千元…她變造發票遭判關5月 可易科罰金1天1千元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

吳姓女子為了換取統一發票中獎1000元，竟用剪貼的方式變造統一發票中獎號碼，到超商換取1000元中獎現金，被財政部南區國稅局查出，經檢方起訴後，屏東地院審理，依行使變造私文書罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，吳女在2021年8月30日，以剪貼的方式，變造2021年5、6月統一發票特別獎的發票號碼，並在發票領獎收據欄寫下自己姓名，填入中獎金額與行動電話，接著在當日上午拿去超商兌換1000元的中獎金額。南區國稅局調查發現該統一發票是變造的。

判決指出，吳女直到法院審理時才坦承犯行，犯後態度固非不佳，在先前偵查階段，到法院準備程序中，都是推卸責任，且吳女沒有對此有任何賠償，所詐得1000元，已經都花完了。全案判處有期徒刑5月，可易科罰金，一天一千元，可上訴。

吳姓女子為換取統一發票中獎1000元，用剪貼的方式變造統一發票中獎號碼，到超商換取1000元中獎現金。示意圖。聯合報系資料照
吳姓女子為換取統一發票中獎1000元，用剪貼的方式變造統一發票中獎號碼，到超商換取1000元中獎現金。示意圖。聯合報系資料照

偽造文書 特別獎 統一發票 超商

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