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擦撞事故等2天機車騎士才就診提告 法官這原因判貨車駕駛無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子今年1月31日中午駕駛小貨車，行經台南東區東門路一段與該路段151巷口，欲向左迴轉至對向車道時，剛好葉姓男子騎機車行駛該路口閃煞不及發生碰撞，葉人車倒地，當下向警方表示沒受傷，延遲2天才因右肩扭挫傷就診而提告，法官認無法確認傷勢是車禍所致而判無罪。

王男表示，當天確與葉機車發生碰撞，惟堅詞否認有過失傷害犯行。他辯稱，當時在網狀線前面停了幾秒鐘，等對面沒車要迴轉，葉的機車才撞上來。

王男的律師主張，王男迴轉地點並非雙黃線，且迴轉前有先停等並打方向燈，確認對向有無車輛，並非貿然迴轉，而王是前車、葉是後車，王當時沒有辦法看到葉的機車從後面急衝過來，本件車禍王是沒有疏失的。

律師表示，依據警方初判表也認為王無過失，後續台南市車輛行車事故鑑定會鑑定及覆議意見均稱無法鑑定，也就是說無證據證明王有過失。律師也說，車禍發生當下，王有報警並叫救護車，葉表示沒有受傷，事後遭葉提告，才知道葉有傷，然而，葉就診離案發已經兩天左右，診斷證明書所載傷勢是否因本案車禍造成，有待商榷。

台南地院認為，王雖稱停等中遭後方葉騎乘機車撞擊，然葉於偵訊時指稱，王當時並非停止狀態，看到對方的車輛仍在行駛，他為閃避對方才撞倒車門。王於市警局道路交通事故談話紀錄表，向員警表示「我開一開突然碰一聲撞上我左車門」，並於審理時供稱「我在網狀線前的停止線停車，看到對向沒來車我才開始迴轉，在網狀線上發生碰撞我才停車的。」

台南地院指出，對照道路交通事故現場圖及監視器錄影畫面擷取照片，最後王車輛停放及撞擊位置在網狀線上，足認王車輛當時是為迴轉行駛中，而非停等狀態甚明。認王疏未注意，貿然迴轉，不慎與葉駕駛機車發生碰撞，王就本件事故發生自屬有過失。　

台南地院也表示，車禍發生於1月31日上午11時21分許，葉向員警表示「未受傷」，雖葉表示回家感覺疼痛，因為上班緣故才遲延就醫。葉於審理時陳稱，上班是做2天休2天，1天上班時間12小時，他返家後、上班前可以先行前往就診，或上完班休息期間，也可前往就診，卻遲至2月2日才前往就診，況造成「右肩扭挫傷」傷害可能原因、方式眾多，是否確實是本案車禍造成有疑。

台南地院指出，葉姓騎士當下向警表示沒受傷，延遲至2日才前往就診，況造成「右肩扭挫傷」傷害可能原因、方式眾多，是否確實是本案車禍造成有疑，判王姓駕駛無罪。聯合報系資料照
台南地院指出，葉姓騎士當下向警表示沒受傷，延遲至2日才前往就診，況造成「右肩扭挫傷」傷害可能原因、方式眾多，是否確實是本案車禍造成有疑，判王姓駕駛無罪。聯合報系資料照

交通事故 台南 車禍

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