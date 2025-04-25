夫妻爭吵丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉義法院因這理由判緩刑

嘉義劉姓男子與妻子感情不睦，被控去年7月12日晚上，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐脖子，所幸劉母及時制止，嘉檢將劉男以殺人未遂罪起訴，地院審酌劉男符合自首具悔意，今天判2年徒刑、緩刑5年，得上訴。

判決說，34劉姓男子去年7月12日晚上，與吳姓妻子爆發爭吵後，吳女回房間休息，隔天凌晨劉男突然用沾濕乙醚毛巾摀住吳女口鼻，因吳女強力掙扎，劉男用手掐住吳女脖子。吳女極力掙脫呼救，劉母聽到異聲察看，制止兒子行凶，吳女送醫急救後挽回生命；案發後劉男向到場處理員警坦承犯行，警詢後，劉男被依殺人未遂罪法辦。

檢方起訴，劉男坦承懷疑妻子對感情不忠，準備殺害妻子再自殺，警方在劉男住家找到遺書。乙醚能抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作導致死亡，劉男用力掐住妻子脖子，顯有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

判決指出，劉男符合刑法自首要件，依刑法規定減輕其刑。劉男案發至今持續接受心理諮商課程，吳姓妻子審理調查也為丈夫有利陳述，審酌劉男無前案紀錄，素行良好，坦承犯行，犯錯有悔意，考量劉男一時情緒失控導致犯行，宣告刑責以暫不執行為適當，符合緩刑要件。

法院判徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，應向公庫支付新台幣10萬元，須向指定政府機關、社區或符合公益的機構提供240小時義務勞務，以及接受法治教育7場次。全案可上訴。

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