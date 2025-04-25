快訊

疑天雨路滑…台62線快速道路小貨車翻覆摔爛 傷亡不明搶救中

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

李洋到台中幫警代言反詐 大秀球技打穿2層紙板球迷驚嘆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

為宣導反詐騙，台中市警局第四分局今邀請兩屆奧運男雙金牌國手李洋到場，以「金牌出擊 詐騙止步」為題，於大墩羽球館舉辦聯誼賽，除與檢察官、法官對打外，李洋也展現準度及力道，當場打穿兩層紙板後的九宮格，讓現場球迷驚呼連連。

台中第四分局長陳祥麟說，有幸邀請李洋來代言反詐活動，因李洋在球場上眼明手快、拚戰無限，這也是警方打詐所需的精神，在警友會第四辦事處主任鄭永和支持下，設計系列「殺球要狠、打詐要準」的球衣、運動襪，符合李洋的風格形象。

陳祥麟表示，今中午邀請李洋到台中大墩羽球館，除和現場多名球迷見面，同步也宣導、提醒年輕人防詐騙三步驟，不聽、不信，不匯款，感謝他以行動支持警察。

李洋也說，台灣近期頻傳詐騙事件，他希望可藉由自身影響力幫助更多人認識，反詐騙是國人需要重視的一塊，並請國人注意若遇到詐騙可打110、165。

今天活動設計「快打165專線」羽球九宮格，包括李洋在內及前矯正署長黃俊棠同隊登場，以兩隊競賽發球將印有「1、6、5」數字擊破，李洋一登場直接展現準度與力道，ㄧ揮拍直接將2層紙板打穿，讓在場球迷大飽眼福。

另外，包括台中地檢署主任檢察官詹益昌、台中地院法官鄭永彬今均受邀到場，也組成雙打由李洋與第四分局分局長陳祥麟同隊競賽。

李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影
李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影
李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影
李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影
李洋受邀到台中為警方代言反詐騙活動，也下場組隊和檢察官、法官對打。記者曾健祐／攝影
李洋受邀到台中為警方代言反詐騙活動，也下場組隊和檢察官、法官對打。記者曾健祐／攝影
李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影
李洋（中）今受邀到台中為警方代言反詐騙活動。記者曾健祐／攝影

打詐 李洋 詐騙

延伸閱讀

羽球／李洋公益演講暢談人生 贊助費捐出挹注6名球員

「運動在南科」今3千多人響應 羽球金牌國手李洋秀球技

中職36年攜手尚勇！Hyundai與統一7-ELEVEn獅宣告年度合作

羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人

相關新聞

夫妻爭吵丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉義法院因這理由判緩刑

嘉義劉姓男子與妻子感情不睦，被控去年7月12日晚上，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐脖子，所幸劉母及時制止，嘉檢將劉男以殺...

獨／法院重判16年！竹市衛生局前科長收賄替廠商規避千件裁罰

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替廠商本該受罰的千件案件規避處分，再從中收賄。新竹地方法院宣判，鄭...

李洋到台中幫警代言反詐 大秀球技打穿2層紙板球迷驚嘆

為宣導反詐騙，台中市警局第四分局今邀請兩屆奧運男雙金牌國手李洋到場，以「金牌出擊 詐騙止步」為題，於大墩羽球館舉辦聯誼賽...

大學旁合法掩護麻將撲克館 大學生媽媽陳情中市府管管

大學生沈迷麻將館、德國撲克館，家長向議員陳淑華陳情，指賭場藏身合法商業場所問題，要求市府應加強源頭管控工作，避免「合法掩...

不滿祖產分配及祭拜問題！七旬老翁砍死親哥判13年半

彰化縣員林市高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮...

被時代力量控無照駕駛 林思銘：有違規事證就來查辦

時代力量聲稱，接獲民眾檢舉國民黨立委林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路。林思銘發出聲明，駁斥「若有違規事證，請主管機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。