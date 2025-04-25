李洋到台中幫警代言反詐 大秀球技打穿2層紙板球迷驚嘆
為宣導反詐騙，台中市警局第四分局今邀請兩屆奧運男雙金牌國手李洋到場，以「金牌出擊 詐騙止步」為題，於大墩羽球館舉辦聯誼賽，除與檢察官、法官對打外，李洋也展現準度及力道，當場打穿兩層紙板後的九宮格，讓現場球迷驚呼連連。
台中第四分局長陳祥麟說，有幸邀請李洋來代言反詐活動，因李洋在球場上眼明手快、拚戰無限，這也是警方打詐所需的精神，在警友會第四辦事處主任鄭永和支持下，設計系列「殺球要狠、打詐要準」的球衣、運動襪，符合李洋的風格形象。
陳祥麟表示，今中午邀請李洋到台中大墩羽球館，除和現場多名球迷見面，同步也宣導、提醒年輕人防詐騙三步驟，不聽、不信，不匯款，感謝他以行動支持警察。
李洋也說，台灣近期頻傳詐騙事件，他希望可藉由自身影響力幫助更多人認識，反詐騙是國人需要重視的一塊，並請國人注意若遇到詐騙可打110、165。
今天活動設計「快打165專線」羽球九宮格，包括李洋在內及前矯正署長黃俊棠同隊登場，以兩隊競賽發球將印有「1、6、5」數字擊破，李洋一登場直接展現準度與力道，ㄧ揮拍直接將2層紙板打穿，讓在場球迷大飽眼福。
另外，包括台中地檢署主任檢察官詹益昌、台中地院法官鄭永彬今均受邀到場，也組成雙打由李洋與第四分局分局長陳祥麟同隊競賽。
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