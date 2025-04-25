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大學旁合法掩護麻將撲克館 大學生媽媽陳情中市府管管

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

大學生沈迷麻將館、德國撲克館，家長向議員陳淑華陳情，指賭場藏身合法商業場所問題，要求市府應加強源頭管控工作，避免「合法掩護非法」情形，遏止賭博風氣蔓延。

市議會今進行財政經濟業務質詢，議員陳淑華說，台中市查獲實際從事麻將、德州撲克在2023年有53家，2024年更成長到了65家，一年增加12家，審查機制形同虛設，要求加嚴管理，實質審查。

陳淑華指出，這兩年接到幾件有關麻將館、德撲館的陳情案，都發生在學區，學生沈迷賭博、荒廢學業，家長非常擔憂。學生媽媽質疑，為什麼學校旁麻將館可以開這樣多？她還親自半夜跑去麻將館抓小孩。

陳淑華說，這些麻將館內不用現金、不用籌碼、不用贈品替代，他們只記點數，直接「電子支付」顛覆想像。

陳淑華質疑這種以麻將館、德撲館掛上桌遊的名義，有的以協會辦活動，競技、比賽、講座做包裝，誤導造成學生沈迷，影響學習。

陳淑華質疑，明明經發局已禁止使用麻將館與德州撲克的名字做商業登記，登記階段也配合警察機關做場勘，卻化身桌遊館入侵學區，根本掛羊頭賣狗肉，難道市政府都不知道嗎？

市議員陳俞融指出，根據2023年警方查獲資料，全市共查獲26件實體賭場案件，其中有4件是在取得商業登記許可的合法場所內經營，比例高達一成五。

2023、2024兩年來全台中共查獲118家實際從事麻將、德州撲克賭博場所，其中北區17件達14%、西屯區21件達17%，顯見情節嚴重。

陳俞融指出，要求經發局、警察局等單位跨局處合作，針對高風險地區全面清查，建立定期聯合稽查機制，不能等查緝到才亡羊補牢。要求市府應做好源頭把關工作。

議員謝家宜表示，經發局對休閒活動場館業的商業或公司設立，從嚴把關，2023年起均要求業者提供切結書，並會辦警察局。但經發局查獲以合法掩護非法賭博的會館家數，1年增加12家，顯示有漏洞。

市議員張芬郁表示，家長的心聲是明明是賭場，警方卻查不到，經發局還讓業者以「休閒會館」名義登記，實際卻是從事賭博行為，成為治安疑慮。

經發局長張峯源表示，店家在登記初期如有相關事實會從嚴審查，而營業後若有違規，因有切結，則會撤照處分，且店家會有公司法相關法律責任。

民進黨議員聯合質詢，指台中職業賭場藏身商業處所，要求市府要做好源頭把關，不應縱容。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員聯合質詢，指台中職業賭場藏身商業處所，要求市府要做好源頭把關，不應縱容。記者陳秋雲/攝影

德州撲克 賭博 麻將

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