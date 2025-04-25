快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

不滿祖產分配及祭拜問題！七旬老翁砍死親哥判13年半

中央社／ 彰化25日電

彰化縣員林市高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮，彰化地院審結，依家暴殺人罪處13年6月刑期。

台灣彰化地方法院今天發布新聞稿指出，70歲高姓老翁與哥哥同住在員林市三合院，去年2月7日下午4時許，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案移由國民法官法庭審理。

被告老翁案發後經員警檢視，身上沒有明顯外傷，難認遭受攻擊，而被害人未見明顯防禦傷勢，可認是不及防備即遭攻擊。

彰化地方法院國民法官法庭指出，被告犯後即到貨車內，不念及手足之情，放任重傷的哥哥在寒冬中流失生機，殺意鮮明，且分2階段攻擊，殺意甚堅。

被告雖辯稱案發時，要和哥哥討論三合院空間使用、祖產分配及祖先牌位祭拜等事宜，但他直接登門尋訪哥哥，且犯後逃離現場，丟棄凶器，回到車上更衣、躲藏，因此難認是與哥哥相談間臨時突發殺意。

國民法官法庭認為，被告與被害人長期不睦，行凶動機應是日積月累而致，但被告不尋求和平排解，竟因生活瑣事萌生殺機，犯案動機難以令人同情；被告無前科，擁有傳統工藝技能並多方傳授，能與他人和平互動，發揮正面影響力，應具有是非判斷、做出正確抉擇能力。

被告犯案之初雖坦承犯行，但偵查時曾改口主張他是正當防衛，其雖於審理期間再度坦承殺人，節省部分司法資源，但法官審酌其對犯案動機、衝突細節等說明，仍有歸咎被害人傾向，認為他欠缺反省實據，更讓被害人兒子當庭難以諒解，遑論賠償損失。

法官考量，被害人生前與兒孫往來密切，其喪命造成親族巨大心理傷痛，有不容忽視的外溢效應，參酌檢察官求刑15年、辯護人及被告願受刑11年、被害人親屬希望其判無期徒刑以免出監造成親族間恐慌等，一審依家暴殺人罪判處13年6月刑期，可上訴。

國民法官 被害人

延伸閱讀

影／500萬現金神秘蒸發...門鎖完好如初 竹北警偵破離奇竊案

得知姦情私刑打死情夫起訴11年 國民法官同情輕判5年

1歲童「剴剴」遭保母姊妹虐死案 選出博士國民法官參審

29歲男又酒駕這次撞死斑馬線行人 桃院國民法官判他8年2月

相關新聞

李洋到台中幫警代言反詐 大秀球技打穿2層紙板球迷驚嘆

為宣導反詐騙，台中市警局第四分局今邀請兩屆奧運男雙金牌國手李洋到場，以「金牌出擊 詐騙止步」為題，於大墩羽球館舉辦聯誼賽...

大學旁合法掩護麻將撲克館 大學生媽媽陳情中市府管管

大學生沈迷麻將館、德國撲克館，家長向議員陳淑華陳情，指賭場藏身合法商業場所問題，要求市府應加強源頭管控工作，避免「合法掩...

不滿祖產分配及祭拜問題！七旬老翁砍死親哥判13年半

彰化縣員林市高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮...

被時代力量控無照駕駛 林思銘：有違規事證就來查辦

時代力量聲稱，接獲民眾檢舉國民黨立委林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路。林思銘發出聲明，駁斥「若有違規事證，請主管機關...

高價賣內湖焚化爐底渣再生料粒混凝土 廠商撈3百萬遭聲押禁見

預拌混凝土廠商「尚昀企業」負責人陳建曄向環保業者永盛公司購買內湖焚化爐底渣製成的焚化再生料粒，加入預拌混凝土製成環保混凝...

集團狗肉來源指向非法繁殖場 中市府：馬上聯合掃蕩

民眾黨台中市議員江和樹今質詢有集團在網路賣狗肉，據爆料有不少肉源來自犬隻繁殖場退役犬隻，他要求市府應完善犬隻汰除辦法，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。