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被時代力量控無照駕駛 林思銘：有違規事證就來查辦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

時代力量聲稱，接獲民眾檢舉國民黨立委林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路。林思銘發出聲明，駁斥「若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理」，也質疑有心人士竊用他的個資查詢。

時代力量稱近日接獲民眾檢舉，指出林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路，並再度因交通違規被舉發開罰，涉嫌無照駕駛。時代力量今早將相關檢舉資料送交給交通部，呼籲依法調查處理，若查證屬實，應依法舉發及處罰，毋枉毋縱，還給新竹人一條安全的道路。

林思銘表示，針對時代力量指控他涉犯交通違規情事，若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理。他將持續秉於職責，努力為新竹縣鄉親服務，以實際行動為新竹鄉親謀福利以及增進公共利益。

林思銘質疑，請問有心人士是否又竊用他個資查詢？如此濫用個資的行為實令人不齒，對於濫用他個資的行為，他也會研擬進行法律上追究，以正視聽。立法委員的個資尚且如此被輕易的竊用，更何況是一般市井小民呢？

林思銘強調，敬告相關綠營側翼，勿藉此橫生事端，意圖藉此刺激大惡罷。除了造謠、濫用社會資源、造成社會對立，對於執政黨又有什麼實質的監督呢？請用相同的力道監督執政黨，不要遇到民進黨就轉彎，淪為民進黨發動大惡罷的打手。

時代力量聲稱，接獲民眾檢舉國民黨立委林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路。林思銘發出聲明，駁斥「若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理」，也質疑有心人士竊用他的個資查詢。圖／聯合報系資料照片
時代力量聲稱，接獲民眾檢舉國民黨立委林思銘疑在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路。林思銘發出聲明，駁斥「若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理」，也質疑有心人士竊用他的個資查詢。圖／聯合報系資料照片

交通違規 個資 時代力量 林思銘 無照駕駛

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