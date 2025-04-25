高價賣內湖焚化爐底渣再生料粒混凝土 廠商撈3百萬遭聲押禁見
預拌混凝土廠商「尚昀企業」負責人陳建曄向環保業者永盛公司購買內湖焚化爐底渣製成的焚化再生料粒，加入預拌混凝土製成環保混凝土，涉隱匿真實成分，提供給大台北地區道路、橋梁各等工程廠商使用。台北地檢署指揮調查居搜索約陳建曄等人，訊後羈押獲准陳獲准。
檢方24日指揮台北市調處，會同環境部環境管理署北區環境管理中心人員支援，搜索尚昀、永盛公司，通知陳建曄、證人等7人到案，檢察官訊問後，認被告陳建曄涉犯詐欺、偽造文書罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。目前全案持續偵辦中。
檢調追查，永盛公司向北市內湖焚化爐取得底渣，生產製成「焚化再生料粒」販售給給尚昀企業，尚昀公司陳建曄將再生料粒加入一般混凝土後，製成價格較低的環保再利用的混凝土。
檢調指出，陳建曄涉明知再生環保混凝土不得於特定工程使用，2018、2019年間涉偽造文書將耐火品質差的混凝土賣給不知情業者，作為大台北地區道路、橋梁等公共工程使用，藉此詐欺得利，不法所得初估約3百萬元。
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