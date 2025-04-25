集團狗肉來源指向非法繁殖場 中市府：馬上聯合掃蕩
民眾黨台中市議員江和樹今質詢有集團在網路賣狗肉，據爆料有不少肉源來自犬隻繁殖場退役犬隻，他要求市府應完善犬隻汰除辦法，讓老犬有善終，不要最後仍被端上餐桌。副市長黃國榮表示一定嚴查嚴辦；農業局表示馬上報檢警掃蕩繁殖場。
江和樹指出，爆料者指出連石虎都被肢解後販售，在臉書網站點名「補給品」「超級補給品」暗號，就是指名要賣狗肉或石虎，1斤從700到3500元不等價格，殺害毛小孩、可愛石虎賺取暴利。
江和樹說，石虎是台中的吉祥物，沒想到卻在台中可以買賣石虎肉，在石虎身上還發現槍傷，可見是被強行捕殺而非路殺。他說，外交部長林佳龍還送石虎給邦交國，行銷台灣的一保育類動物，卻被端上餐桌，實在諷刺！
江和樹服務處人員曾跟隨抓狗集團，懷疑繁殖場汰除或老化的犬隻也是狗肉來源。江質疑繁殖場的老犬沒有生產力，可能被惡質的繁殖場業者賣給集團，他要求老犬死亡處理申報，應堵上漏洞。
副市長黃國榮表示，對江和樹踢爆的內容非常驚訝，很難想像目前還有這類買賣。他表示一定嚴查嚴辦，並要求農局研議更周延的辦法，防止憾事再發生！
農業局長張敬昌表示，會與檢警等相關單位馬上掃蕩繁殖場，源頭把關、後續加強稽查不法集團。
江和樹也要求農業局，針對繁殖場犬隻報死亡或汰除，應全程錄影後事申報，包括火化等，不要只是書面說死亡就沒事，不修法就是助長歪風。農業局表示馬上研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言