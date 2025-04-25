集團狗肉來源指向非法繁殖場 中市府：馬上聯合掃蕩

民眾黨台中市議員江和樹今質詢有集團在網路賣狗肉，據爆料有不少肉源來自犬隻繁殖場退役犬隻，他要求市府應完善犬隻汰除辦法，讓老犬有善終，不要最後仍被端上餐桌。副市長黃國榮表示一定嚴查嚴辦；農業局表示馬上報檢警掃蕩繁殖場。

江和樹指出，爆料者指出連石虎都被肢解後販售，在臉書網站點名「補給品」「超級補給品」暗號，就是指名要賣狗肉或石虎，1斤從700到3500元不等價格，殺害毛小孩、可愛石虎賺取暴利。

江和樹說，石虎是台中的吉祥物，沒想到卻在台中可以買賣石虎肉，在石虎身上還發現槍傷，可見是被強行捕殺而非路殺。他說，外交部長林佳龍還送石虎給邦交國，行銷台灣的一保育類動物，卻被端上餐桌，實在諷刺！

江和樹服務處人員曾跟隨抓狗集團，懷疑繁殖場汰除或老化的犬隻也是狗肉來源。江質疑繁殖場的老犬沒有生產力，可能被惡質的繁殖場業者賣給集團，他要求老犬死亡處理申報，應堵上漏洞。

副市長黃國榮表示，對江和樹踢爆的內容非常驚訝，很難想像目前還有這類買賣。他表示一定嚴查嚴辦，並要求農局研議更周延的辦法，防止憾事再發生！

農業局長張敬昌表示，會與檢警等相關單位馬上掃蕩繁殖場，源頭把關、後續加強稽查不法集團。