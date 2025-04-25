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發動空服員罷工17天 長榮航空向工會、幹部求償3400萬元確定吞敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟，求償3400萬元，最高法院判決長榮航空敗訴，工會及幹部、成員免賠確定。

工會2019年提出外站津貼費、過勞航班等8項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4點宣布罷工，並於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響車輛進出，園區內約計超過1千名員工無法正常上下班。

罷工第二天，長榮航空委任律師到台北地方法院提起訴訟，認為工會違法罷工，嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，並以公司1天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛的損害為依據來請求，1日損失3400萬元，請求工會、工會理事長、全體理監事共12人連帶賠償，捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。

長榮航空主張，工會招收不符合資格的高雄分會會員參與罷工投票及後續罷工活動，主體程序不合法；未經團體協商，於勞資爭議調解時臨時增加「增設勞工董事」，蓄意造成調解不成立而發動罷工，程序不合法。另認為工會訴求限制外籍組員服勤人數、日支費絕對間距條款、增設勞工董事，目的不合法；且工會以侵入長榮航空營業處所、封鎖出入口的方式罷工，手段也不合法。

一審認為工會發動的罷工，未違反誠實信用或權力不得濫用原則，長榮航空請求沒有理由，判敗訴。長榮航空上訴，但二審認為，罷工經工會會員投票，且經過半數會員同意，罷工的主體及程序均合法，工會雖招收桃園市以外的長榮空服員為會員，但就算扣除此部分會員，對罷工的投票結果也無任何影響，不影響罷工合法性。

二審指出，工會於調解時提出增設勞工董事訴求，經調解而不成立，未違反勞資爭議處理法規定，也沒違反誠信原則；有關設置勞工董事、限制外籍組員服勤人數條款，屬勞資爭議處理法的「勞動條件」。

二審認為，罷工非強暴、脅迫、妨礙長榮航空員工行使權利，也無妨害員工進出公司，設置罷工糾察線也不是以損害長榮航空為主要目的，沒有犧牲長榮航空利益以圖利工會的情形，維持一審判決。長榮航空上訴，最高法院認為二審判決沒有為誤，駁回上訴，全案確定。

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員求償敗訴確定。圖／聯合報系資料照片
桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員求償敗訴確定。圖／聯合報系資料照片

勞資 罷工 長榮

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