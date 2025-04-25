無照駕駛仍上路？ 時力點名藍委林思銘違規慣犯 促交通部追查

時代力量接獲民眾檢舉，指出國民黨新竹縣立法委員林思銘疑似在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路，。時代力量時代力量發言人鄭宇焱（左）、政策研究員林靖豪（右）上午將相關檢舉資料轉交交通部。記者曾吉松／攝影

時代力量近日接獲民眾檢舉，指出中國國民黨新竹縣立法委員林思銘疑似在駕照遭吊扣期間，仍駕車上路，並再度因交通違規被舉發開罰，涉嫌無照駕駛。時代力量今早前往交通部並將相關檢舉資料轉交給交通部，並呼籲依法調查處理，若查證屬實，應依法舉發及處罰，毋枉毋縱，還給新竹人一條安全的道路。

時代力量發言人鄭宇焱表示，林思銘早就是交通違規的慣犯，曾遭開罰超過300次，更因多項違規行為，遭到大量記點。根據民眾提供的資料指出，林思銘的駕照因記點被吊扣，卻在吊扣期間，再度因交通違規被舉發開罰，顯示林思銘涉嫌無照駕駛。

鄭宇焱說，駕照吊扣期間無照駕駛，是非常嚴重的違法行為，依法應處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊銷駕照。交通部應依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第6條，本於職權主動調查並依法處理。

鄭宇焱說，無照駕駛是最嚴重的交通違法行為之一，不僅蔑視法律，更是不把其他用路人的生命安全放在眼裡。交通部應展現執法決心，依法嚴查，不容姑息。而立法委員身為民意代表，理應以身作則，但林思銘卻是交通違規的長期累犯，甚至疑似在駕照遭吊扣期間再度開車，如果這樣無視法治、漠視人民生命財產安全的行為屬實，已明顯不適任，呼籲林思銘勇於面對，知所進退。

此外，時代力量政策研究員林靖豪說，類似案件恐非個案，目前針對駕照吊扣期間的違規行為，多仰賴「當場查獲」才得以舉發，這明顯是一大漏洞。駕照吊扣與違規紀錄系統應該建立自動勾稽機制，才能有效阻止不適任駕駛人繼續違法上路。

林靖豪說，林思銘過去雖遭開罰多達300次，卻對外宣稱是他的「司機不慎違規」，讓罰單與記點都轉嫁給助理，讓人懷疑是否是系統性、集團性的罰單轉移、逃避記點，像這樣的做法，已讓台灣駕照管理制度形同虛設。交通部有責任徹底檢討並改革制度，否則台灣將難以擺脫「交通地獄」的惡名。