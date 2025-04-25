早有預謀？鍾文智是棄保潛逃慣犯 落跑前還聲請「每周報到3次改1次」

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR（存託憑證）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，而他確定棄保潛逃被通緝中。然而，鍾文智逃亡前還委任律師向法院聲請將一周三次到派出所報到，改為每周一次，台灣高等法院認為鍾已逃亡，聲請沒有實益而裁定駁回，可抗告。

鍾文智今年2月11日委任律師洪昌宏、王國棟，向法院聲請變更報到限制，他指出，他2021年3月25日經一審裁定再提出3000萬元保證金，改為每周一、四、六至派出所報到。

然而，鍾文智認為自己定期報到已7年，在法院審理期間也都遵期到庭，先前暫時解除出境後也遵期返台，可知他沒有逃亡之虞，他現為立信科技工程股份有限公司綠能工程總監，因工程遍布全台，工程設計及監造需親自到場，現行報到方式將導致工程延宕，為免影響工作，懇請將報到次數變更為每周一報到1次。

高院指出，鍾文智先前曾因違反證券交易法，被台北地方法院指定保證金500萬元，由具保人王志傑於2014年1月29日繳納現金後而釋放，但之後鍾文智傳拘未到，被北院於2016年2月15日裁定沒入保證金並發布通緝，隔年1月13日緝獲解送監所執行另案1年8月徒刑。

裁定指出，鍾文智執行完畢後，北院2018年1月12日裁定具保5000萬元後免予羈押、限制住居，並限制出境出海，並應於居所所轄派出所報到，之後鍾被判刑18年、沒收追徵犯罪所得4.7億元，並裁定鍾文智應再提出3000萬元保證金，且改為每周一、四、六至居所所轄派出所報到。

案件上訴，二審改判應執行17年6徒刑，並沒收追徵犯罪所得4.4億元，鍾文智不服上訴第三審。期間，鍾文智被裁定接受電子腳環、手環科技監控，屆滿之前，高院刑26庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松組成的合議庭去年10月14日命鍾再加保2000萬元，而未延長科技監控時間。

鍾文智於今年2月11日具狀聲請改為每周赴派出所報到一次，原本案件也由邱忠義、陳勇松組成的合議庭承辦，但「出事」之後，陳勇松簽請迴避，而改由刑24庭審理。