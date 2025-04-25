台中里長爆貪汙收押 賺差價詐5萬補償金...檢1個月火速起訴她

台中市南屯區春安里里長閻新懃涉嫌和廠商掛鉤，藉由垃圾焚化爐回饋補償金向環保局請款買150個按摩枕作父親節禮品贈弱勢里民，實際卻只採購60個，將中間5萬多額差額放進自己口袋；檢方將閻女聲押獲准，1個月內火速偵結依貪汙等罪嫌起訴顏、江姓女廠商。

台中地檢指出，全案由檢察官黃裕峯、陳東泰指揮中檢重案支援中心等偵辦，發現閻女（62歲）2022年間由南屯區公所向台中市環境保護局提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書。

該計畫採購單價665元的按摩枕當作父親節活動禮品，致贈轄內約150位獨居老人、中低收入戶等弱勢里民，但閻女卻和臻贊公司江姓負責人共謀，由江向上游供貨業者訂購僅60個按摩枕交貨。

但臻贊公司卻開立不實交易數量150個的統一發票，再交由閻女向南屯區公所申請核銷，致承辦公務員陷於錯誤而登載於職務上所掌公文書，撥付公款到公司帳戶。

由於閻女、江女向環保局請領購買150個按摩枕，實際上只採購60個，中間差額扣稅後為5萬6790元，江女將這筆錢領出後全數交給閻，彼此並未朋分，江女雖未得好處，但考量和里長長期合作，希望未來對方能繼續採購才答應共謀。

檢方說，專案小組3月25日持搜索票前往閻女住處、里長辦公室搜索，同步到南屯區公所及涉案廠商調閱資料，通知閻女、其許姓助理及江姓廠商到案。