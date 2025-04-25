豪雨侵襲農損！鳳梨農申報不實溢領10萬多元遭強制執行

屏東縣一名女農民在2021年8月種植3公頃的鳳梨遭豪雨侵襲，向高樹鄉公所申請農損救助，女農民未依實際種植面積辦理，溢領救助金10萬5千多元，高樹鄉公所發現後，通知限期返還，都不理，遭移送行政執行署屏東分署，最後扣押其帳戶存款，才清償結案。

屏東分署指出，高樹鄉公所發現後，通知女農民要在2023年2月前返還，並在同年8月再次催繳，但是女農民始終未理會，因此在2023年10月18日移送法務部行政執行署屏東分署（下稱屏東分署）辦理強制執行。

屏東分署受理後，依法通知女農民繳納欠款，但女農民仍置之不理，經執行同仁調查，發現女農民在台灣銀行有高額存款，因此在2024年3月、2024年11月，分別扣押女農民的帳戶存款，全案終得順利清償結案。

屏東分署提醒民眾，申請農損救助辦法，申請救助金時，若發生溢領情形，應趕快主動返還，切勿置之不理，以免遭強制執行。

屏東分署指出，若因經濟困難無法一次繳清欠繳的稅款、費用或罰鍰，可備妥相關證明文件，至分署申請分期繳納，務請妥善處理，以保障自身權益。另請特別注意，申請救助時，切勿誤導鄉（鎮、市、區）公所的勘查人員，而填報與實際受災地點不符的處所，或以未實際從事農業生產之地點、項目申報受災狀況。