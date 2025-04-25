選前招待雙北1日遊 立委落選人葉堂宇6人一審判決出爐

去年參選第11屆立法委員桃園市第6選區落選的葉堂宇，選前夥同金主及親友招待142位選民雙北1日遊遭訴，桃園地院審理終結，將葉堂宇夫婦、楊姓金主夫婦及女兒、孫女等6人依違反公職人員選舉罷免法的行求不正利益罪判處2年至1年半不等，可上訴。

起訴事實，2023年9月，67歲葉男與某佛教基金會楊姓金主及親友團策畫「鄉親相愛樂活一日遊」，競選團隊在臉書發布訊息，葉妻出面邀請第6選區有投票權選民免費參加，同年10月15日舉行，包括車資、餐費及保險等費用20萬餘元由楊男全包。

同年10月11日葉男在中壢禪修會館召開車掌培訓會議，指示車掌孫女需宣講支持葉堂宇言論；翌日於咖啡館又召開領隊會議，安排活動細節，活動當天，葉身著競選背心向選民揮手並發送文宣品，競選團隊發放餐盒，車掌孫女暗示選民應支持葉男，行程包括八里左岸公園及中正紀念堂，並提供晚餐便當。檢警調接獲情資蒐證，選前6天發動傳喚約談逾百人、搜索3處，認為葉男及楊姓金主罪嫌重大，但無羈押必要，諭知各以20萬元交保候傳。

審理時，包括葉堂宇在內6名被告均坦承犯行，並有卷內事證可稽，犯行均堪認定。合議庭審酌，被告6人明知賄選行為對民主選舉制度的破壞性，仍為使葉堂宇當選而實施賄選，並偽造文書以謀取高額報酬，行為應受譴責。考量6人犯後態度良好，均坦承犯行，根據各自素行、角色、參與情節、不正利益對象人數、職業及家庭經濟狀況等因素，分別量刑，並依規定褫奪公權及適用緩刑。