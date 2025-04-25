「雞籠中元祭」色男摸女6秒 見義勇為女報警錄下判刑鐵證

基隆市政府去年8月17日晚在忠一路海洋廣場舉辦雞籠中元祭慶典相關活動，賴男趁人潮擁擠，以右手撫摸女身體約6秒鐘，剛好被旁邊見義勇為另一女目擊，通知在場員警持攝影機拍攝蒐證。賴男雖否認，法官依違反性騷擾防治法判賴男有期徒刑1年。

基隆地院判決書指出，去年8月17日晚間7時45分許，在基隆市仁愛區忠一路與孝二路口海洋廣場內，市府舉辦113年甲辰雞籠中元祭相關活動，當時人潮擁擠，賴男趁一名女子觀賞表演活動而不及抗拒之際，以右手撫摸女子身體某部位約6秒鐘。

判決書表示，過程剛好被旁邊另一名女子目擊，馬上通知在場員警持攝影機拍攝蒐證，被害女子驚覺有異報警處理，並經市警察局第一分局移送地檢署偵查起訴。

賴男雖矢口否認犯行，但被害女子證稱，感覺到對方很刻意在摸她有一段時間，不舒服。另名女證人說，她看到一位妹妹被性騷擾，時間大約是5到8秒。

法官檢視員警蒐證錄影畫面，發現路人舉手指認被告賴男、賴男向右接近且右手緊貼被害人、賴男右手停留在被害人身體某部位近6秒，認定賴男是卸責之詞。

法官審理指出，賴男不尊重他人身體，為逞一己私慾，利用人潮擁擠的機會，以手撫摸被害女子大腿，造成被害人身心不適，考量其先前已有相似的性騷擾前案紀錄被判刑，因此判處有期徒刑1年