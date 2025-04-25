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吸收退將當共諜 張超然判1年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

軍情局退伍上校張超然。圖／本報資料照
軍情局退伍上校張超然。圖／本報資料照
自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然被大陸對台情報人員吸收，在台吸收退役軍官當共諜台灣高等法院審理，昨依國家安全法發展組織罪判張有期徒刑一年六月、判軍情局退役上校周天慈一年二月、退役少將岳志忠十月；可上訴。

檢調調查，張超然、周天慈二○一三年退休後，邀軍情局退役上校傅姓男子赴大陸，張曾陪同傅搭機前往，並面會大陸國安人員談事。二○一六至二○一八年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，三人曾同行，後來岳單獨赴會與大陸人員見面，並受周託付交付情報工作人事文件；張、周另於二○一六年、二○一七年引介軍情局退役上校王姓男子去大陸。

檢調二○二○年十月搜索、約談張超然、岳志忠、周天慈，張被移送複訊時喊冤，檢方聲押禁見獲准。張羈押滿四個月，被依國家安全法起訴，移審時以卅萬元交保，限制出境。

台北地方法院將張超然判刑一年六月、周天慈判一年二月、岳志忠判十月，被告上訴，檢方認為量刑過輕也上訴。高院認為，張、周違反二○一九年修正前的國安法，犯為大陸地區行政機構發展組織罪，岳是未遂犯，原判決認事、用法均無違誤，量刑亦屬妥適，兩造上訴均無理由，應予駁回，維持一審有罪刑度。

共諜 台灣高等法院 國安法 聲押

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共諜自稱「台灣第一特務」 軍情局退役上校張超然二審判刑1年半

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