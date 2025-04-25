有逃亡之虞 鄭文燦、高虹安皆延長境管

海基會前董事長鄭文燦（中）被控於桃園市長任內收賄，桃園地院上周召開訊問庭，合議庭裁定曝光，自本月28日起繼續限制住居、出境出海8個月。圖／聯合報資料照 海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長時收賄，移審桃園地方法院裁定二八○○萬元交保，限制住居、出境出海八月，境管期限將屆。桃院認為涉貪汙罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，昨裁定本月廿八日起延長限制出境、出海八月；可抗告。

另外，停職中新竹市長高虹安被控擔任立委時詐領助理酬金、加班費，一審判刑七年四月，案件上訴二審審理中，限制出境、出海期限期滿。台灣高等法院認為犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，廿一日裁定當天起限制出境、出海八月；可抗告。

桃院開接押庭時鄭文燦、台塑前執行副總侯水文、開發商廖俊松及其長子廖家興、三子廖力廷等五名羈押被告均獲交保，限制住居、出境出海八月。

合議庭認為，鄭文燦就涉貪汙治罪條例公務員職務上行為收受賄賂罪，否認犯行；廖俊松就涉貪汙等案，坦承非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪，否認侵占罪；侯水文、廖力廷坦承非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪；廖家興承認侵占罪。

合議庭依被告及證人於警詢及偵查中供述，及卷附行政函文、會議紀錄、通訊監察譯文、對話紀錄擷圖等證據資料，認為鄭文燦等五人涉貪汙罪嫌疑重大，所陳內容與部分被告及證人所述有差異，考量職業、社經地位、經濟能力及所涉案情節程度，有事實足認均有逃亡、勾串共犯或證人之虞，裁定五人本月廿八日起延長限制出境、出海八月。

高院認為，高虹安因貪汙等案件，經一審認定共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，判七年四月徒刑，足以認定犯罪嫌疑重大，且先前為立法委員，現是新竹市長，曾留學，有豐富人脈、資源及資力可逃亡海外。

裁定指出，趨吉避凶是人之本性，在重罪追訴處罰壓力下，有相當理由足認高有逃亡之虞，為確保案件順利進行，權衡司法權有效行使與被告居住遷徙自由權受限程度，有對高限制出境、出海必要。