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核二廠長涉收賄 250萬藏天花板
台電核二廠長曾文煌涉向山瑞公司收賄上百萬元，護航標案驗收及取得採購焚化爐主機的限制性標案，檢方搜索他住處未發現現金，聲押禁見獲准後突破心防，根據他坦承收賄相關供詞二度搜索，從天花板夾層搜到二五○萬元現金。
檢廉追查曾文煌涉貪汙收賄及財產來源不明，日前突破心防查出新事證，本周二度搜索，在曾的住處天花板夾層查扣裝有二五○萬元現金贓款袋子，犯罪所得將宣告沒收。
據悉，曾文煌坦承收受廠商賄賂，檢方持續釐清是否給予廠商量身訂做限制性招標，懷疑他經手標案疑有其他弊案，犯罪時間恐不限於去年，擴大追查。
檢廉掌握，曾文煌去年收受山瑞公司賄賂上百萬元，讓山瑞二○二二年得標「減容中心焚化爐系統更新」標案於去年順利驗收，且取得去年八月限制性招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，作為對價關係。
台北地檢署本月十七日依貪汙治罪條例財產來源不明等罪嫌，指揮廉政署搜索約談曾文煌、山瑞負責人曹森智夫婦等人，聲押禁見曾獲准，命曹一百萬元交保，其餘人請回。
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