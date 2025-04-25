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7次違反科控 張綱維羈押確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押，張抗告被駁回確定。圖／聯合報系資料照片
前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押，張抗告被駁回確定。圖／聯合報系資料照片
前遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產卅六億元，一審依違反證券交易法多罪判刑十四年，事後裁定科技設備監控；案件上訴，台灣高等法院發現張七度違反科控規定，拘提調查後裁定羈押未禁見。張不服提抗告，最高法院裁定駁回，張確定羈押。

檢方起訴，張綱維掏空遠航十三億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾廿二億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近卅六億元。一審認為張以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

張在偵查中、審判前期被羈押禁見，二○二一年三月以一億元交保，限制出境、出海。他不斷聲請解除限境，但法院認為有逃亡動機，原已裁定限境至今年三月，去年九月卅日宣判後認為逃亡可能性大增，再開調查庭審理，並裁定施以電子腳環監控。

案件上訴二審審理，高院發現張二度在距離海岸線「○公里」的塭仔頭漁港，一次脫離監控卅分鐘、一次電池電量低於百分之卅，還有三次手機報到延遲，最後一次違規時間是本月一日凌晨，二日拘提他。

高院認為，張犯背信等罪嫌重大，接受科控仍七次違規，有事實足認可能逃亡，裁定羈押未禁見；張提抗告，最高法院認定高院裁定沒有違誤，裁定駁回。

監控 資產 遠航

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