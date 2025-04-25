猛晃、拋摔未滿2月兒 狠父重傷害判5年定讞

最高法院。圖／聯合報系資料照片 台中市一名男子不滿1個多月大兒子哭鬧，猛力搖晃及拋摔兒子，導致腦萎縮、雙側硬腦膜下血腫及積液，至今每日發作癲癇且聽力障礙、視覺受損，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判5年徒刑定讞。

據調查，男子2022年4月15日返家時，妻子在浴室洗澡、兒子在客廳沙發，他不耐兒子哭鬧，劇烈搖晃頭部並拋摔，妻子聽見兒子哭鬧查看，他抱起兒子安撫表示沒有異常，直到男嬰癱軟，才通知妻子一起將兒子送醫。但男嬰到醫院時無呼吸心跳，急救復甦轉加護病房。

男嬰因腦部雙側硬腦膜下血腫和積液、腦萎縮明顯、腦實質多處空洞化等，合併眼球動作協調障礙、視神經異常、聽力輕度障礙，嚴重減損認知、視覺功能，經治療至今每天發作癲癇，且有嚴重精神運動發展障礙。

男子否認犯行，稱他到家後聽見沙發後方傳出兒子哭聲，發現兒子在落地窗與沙發間，趕快抱起安撫，之後發現兒子呼吸困難、臉脹紅、抽搐，向妻子說在地上發現兒子，也說不要把兒子放在沙發，沒人看顧很危險。

法院根據卷證資料、證人說法等，不採信男子說詞，一審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑6年6月；二審認為，男子對未滿2個月大男嬰本應善盡父親之責，耐心對待並妥適照料，卻強烈搖晃及拋摔導致重傷害，男嬰持續接受治療，至今仍有語言及動作發展障礙。