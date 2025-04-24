與友捲圍毆案悔悟願和解 羅時豐子匯6萬獲判刑

歌手羅時豐兒子前年與友圍毆胡姓男子成傷，胡男趁隙脫逃另控手機被搶，檢方偵結依加重強盜罪起訴5人，士林地院審理後認定5人無強盜犯行，考量5人審理期間表示悔意、羅男已匯款6萬元賠償等，今依傷害罪各判刑5月至8月。

判決書指出，羅男與余男、鄭男、蔡男、梁男是朋友，余男2023年10月29日下午收到女友傳訊，指胡男糾纏不休，余等5人即攜球棒2支、不具殺傷力空氣槍1支等，在台北市內湖區某洗車場集合，10月30日凌晨駕車前往余男女友位於北投區住處。

余男女友趁胡男如廁開啟住處大門，5人進屋後控制胡男，要求胡男下跪，以手機翻拍胡男手機內容，嗆「你跟誰的？」、「哪間公司的？」、「給我跪下」等，羅男持空氣槍抵住胡男頭部，5人所為致胡男頭部、四肢多處受傷並心生畏懼，直至趁隙逃離報警。