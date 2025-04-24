人工湖傾倒廢土危害石虎的棲息地 環保團體告官敗訴

台灣石虎保育協會主張水利署鳥嘴潭人工湖泊的施工傾倒廢土，危害石虎的棲息地，提行政訴訟請求環境部開罰，另要求恢復地貌等；台北高等行政法院認為，協會舉證難以認定工程有牴觸環差報告內容，今判決駁回聲請。可上訴。

經濟部水利署為執行烏溪鳥嘴潭人工湖工程，在烏溪炎峰橋下游600公尺設置攔河堰，環境部2022年4月13日審核通過。

石虎保育協會主張，開發行為有棄土填在河川行水區，違反環評法，請求環境部依法裁罰並轉請目的事業主管機關命令停止開發行為，環境部對此函覆稱，開發行為的土方及廢棄物處置方式，沒有環評法規定的登載不實的情形。

環境部認為，協會公民告知書所稱「棄土填河川行水區」，土石方來源是開發行為開挖的土石方，所填的位置則在北勢堤防堤前，沒有發現違反環評法情事。

石虎保育協會不服，提起行政訴訟，訴請法院命環境部應作成對中資局的裁罰，還請法院命環境部移除堆置在烏溪左側北勢堤防堤前、炎峰橋附近及石灼橋附近的土石方。