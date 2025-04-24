三地能源配合檢調調查 公司財務、業務一切正常

三地能源（6946)今日發布重訊表示，日前檢調單位到公司執行搜索調查，公司旗下各項業務均由專業經理人負責，並以嚴謹標準落實財務、營運管理制度與查核，此調查對公司財務和業務無任何影響，三地能源全力配合檢調調查，以盡快釐清案件事實，並感謝外界的關心與支持，本公司將秉持公司治理與誠信原則，以保障公司的股東、員工及相關利害關係人等權益。

三地能源為全方位再生能源整合服務商，旗下業務涵蓋太陽能光電、儲能、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售及碳盤查服務，戮力深耕台灣綠能市場，受惠太陽能光電、EV充電服務等業務動能持續放大，2025年第一季合併營收達2.49億元，年增6.4％，創歷史單季新高，同時，為增添公司未來營運成長利基，持續推升太陽能光電發電量體規模、完善布建自有EPC工程團隊，以及跨足綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務等，創造未來營運良好前景，並墊高市場競爭力。 三地能源表示，公司以嚴謹標準落實財務、營運管理制度與查核，對於檢測的調查，對公司財務和業務無任何影響。圖／三地能源提供