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京華城土地該不該扣？鼎越憂變「爛尾樓」：已將19樓改17樓

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利案的標的物京華城土地，檢察官認為弊案涉不法利益121億元查扣後，地主鼎越開發公司三度提抗告獲裁准；台北地方法院今開庭審查，檢、辯各執一詞，法官於審理後再釐清。

京華城案偵查中獲法院裁准扣押土地，鼎越2度抗告成功，台灣高等法院2025年2月第2次撤銷裁定，扣押案移給承審京華城收賄案的合議庭審理，法官今開庭整理「容積獎勵是否為已實現的不法利益」、「查扣不法利益於土地是否符合比例」2個爭點，請檢、辯說明。

鼎越開發的委任律師表示，這筆土地現信託於新光銀行，若被扣押將構成聯貸案違約，銀行團可以暫停撥款，目前已有銀行要求提前還款，若持續扣押，極可能有使京華廣場成為「爛尾樓」的風險。

律師表示，鼎越4月9日已向台北市政府都市發展局申請變更設計，主動將容積率從840%降為728%，已減少1萬8463平方公尺樓地板，大樓也從19樓改為17樓，若通過變更，檢察官所主張的犯罪利得就不再實現。

鼎越律師主張，容積獎勵並非財產上利益，是市府的行政許可，享有容獎的前提是建築「已經」完成，否則在市場上就沒有交換、交易的價值。

檢察官則表示，京華城的20%違法容積獎勵是附著於已核發的建照、土地上，目前施工仍在持續進行中，不扣押將逐步使違法取得的容積實體化，因此有必要保全犯罪利得，以便日後刑事沒收或追徵犯罪所得之用。

檢方表示，京華城案不法容積獲量約121億元，小於土地總價值的142億元，檢方並未過度扣押，如果不扣押土地有可能轉移處分，導致國家追徵不法所得的權利受侵害。

京華城工地。記者曾原信／攝影
京華城工地。記者曾原信／攝影

鼎越

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