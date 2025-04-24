要犯屢傳棄保潛逃重創司法 司法院：責無旁貸、深自檢討

立法院司法法制委員會今進行刑事訴訟法修正案相關質詢，其中一案為立委羅智強提案，將現行羈押替代處分增訂可廢止註銷被告護照，已防止逃逸境外，司法院、法務部均表認同。由於日前再度發生竹北虐童案被告棄保潛逃，司法院副秘書長王梅英表示，司法院對此「責無旁貸、深自檢討」。

前陣子涉嫌炒作TDR的「鮑魚大亨」鍾文智於宣判後，因承審的高等法院合議庭嚴重疏失，未延長科技監控而棄保潛逃，重創司法威信。日前再度發生竹北一名葉姓健身教練涉嫌虐童，法官移審庭未通知檢方到場，逕自裁定葉男交保，直到法院開庭時才發現已棄保潛逃。

今天多名立委不分黨派為此緊盯司法院及法務部，包括民進黨立委陳培瑜、莊瑞雄、林淑芬，國民黨立委王鴻薇、翁曉玲、羅智強及民眾黨立委黃國昌等，強調前面有個有錢有勢的鍾文智，現在連一個健身教練都能輕易脫逃，要求司法院和法務部深切檢討，不要再互踢皮球。