共諜自稱「台灣第一特務」 軍情局退役上校張超然二審判刑1年半

自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然遭大陸對台情報人員吸收，在台吸收退役軍官當共諜；台灣高等法院審理，今依國家安全法發展組織罪判張有期徒刑1年6月、判軍情局退役少將岳志忠10月、判退役上校周天慈1年2月。可上訴。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站查辦，查出張超然、周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。

2016年至2018年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，曾經三人同行，之後岳單槍赴會與大陸人員見面，受周天慈的託付交付情報工作人事文件，此外，張超然、周天慈另於2016年、2017年引介一名王姓軍情局退役上校去大陸。

檢調2020年10月搜索、約談張超然、岳志忠、周天慈，張移送複訊時喊冤，不過，檢方複訊後將張聲請羈押禁見獲准，張羈押滿4個月，依國安法起訴全案，移審時以30萬元交保，還長期限制出境。

台灣高等法院審理認為，張超然、周天慈違反2019年7月3日修正前之國家安全法第2條之1規定，而犯同法為大陸地區行政機構發展組織罪；岳志忠犯為大陸地區行政機構發展組織未遂罪等罪。

法院表示，檢察官上訴主張一審量刑過輕，高院審理後，認原判決關於此部分的認事、用法均無違誤，量刑亦屬妥適，故上訴均無理由，應予駁回。