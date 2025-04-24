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藉口被軟禁才逃兵 高雄男被查出根本是詐騙集團車手

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢一名黃姓男子原本應該在前年6月29日就該前往岡山火車站集合報到當兵，他卻未報到而被送辦，沒想到事後他卻向法官辯稱自己是因為被詐騙集團軟禁才無法如期入營，但法官調查卻查出他根本是詐騙集團車手，報到日還在家呼呼大睡，因此依妨害兵役判他3月有期徒刑。

判決書指出，黃男為陸軍常備兵役男，前年收到徵集令應該在6月29日上午到車站報到入營，公所也早在6月17日就把徵集令送到他家通知他當兵，但黃男卻在沒有正當理由也未請假的情況下，無故超過入營期限5日而未報到，遭到公所依妨害兵役函送法辦。

遭送辦後，黃男卻辯稱自己沒有現身報到，是因為他當時被詐騙集團軟禁並限制行動，只能與家人聯繫，所以才無法如期入營，還謊稱有請家人轉告公所人員，自己身體不舒服要請假，並非要妨害兵役徵集。

不過法官找來公所承辦證實，黃男根本沒有請假，雖然黃男事前就曾聯繫公所稱沒辦法如期入營，因此公所有輔導他申請延期入營，但他提不出相關文件以致沒有申請延期入營，當天報到現場還有打電話到黃男手機，但黃男未開機，因此又聯繫他的家人，要求黃男自行到營區報到。

法官調查，黃男辯稱沒有報到的原因是因為被詐騙集團軟禁，經詢問他被軟禁地點，黃男供稱是一名陳姓男子的租屋處，法官因此傳喚陳男前來，沒想到陳男直接爆料，黃男是他們詐騙集團的車手，且是自願加入，沒有限制他行動。

法官因此依妨害兵役對黃男判刑有期徒刑3個月，不過事後黃男不服判決提出上訴，但在二審開庭時，他又再度消失，自己提上訴卻不出庭，因此法官決定駁回他的上訴維持原判，全案定讞。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

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