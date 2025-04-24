郭哲敏交保頻靠近海岸再遭押 新北地院裁定延押2月

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，獲以2億元交保，並施以電子監控，期間多次靠近機場、海岸線等，遭再執行羈押。因羈押期限將至，新北地院昨天裁定，自26日起延長羈押2個月。 八八會館負責人郭哲敏。圖／聯合報系資料照

法院開庭時，郭哲敏與其律師辯稱，郭哲敏到台北市區用餐、剪髮，返家途中行經機場附近，但均未停留，非刻意違反規定。至於鄰近海岸線告警紀錄，郭哲敏稱其中一次是與家人到基隆暖暖露營，他不知該露營區鄰近海岸線；另一次則與家人搭乘火車到花蓮祭拜，也非有意違反規定。

郭哲敏與其律師稱，4月7日發生電子腳環離線、科控中心無法與郭哲敏聯繫，是因他在台北市內湖區友人住處，該處訊號不佳致發生離線情形，當天應是上廁所未接到電話。

郭哲敏的律師說，郭哲敏已排定6月間進行手術，會遵守所有規定，包含願一日報到3次，以及除非法院准許，不會離開台北市區，希望能具保停止羈押。

新北地方法院合議庭認為，露營區地點是郭哲敏事先挑選，可經由Google地圖等方式查詢該處與海岸線距離；又鐵路花東線火車自新北市行經宜蘭縣、花蓮縣有多處鄰近海岸線，甚有多段路程透過車窗即可近距離目視太平洋，此為眾所周知之事，郭哲敏智識正常且久居台灣，對此豈有不知之理，不採信郭哲敏及其律師辯詞。

合議庭指出，郭哲敏在第1、2次交保期間已發生多次因行經松山機場、電量過低，遭科技監控中心告警，但仍有多次鄰近機場、靠近海岸線紀錄，甚至4月7日發生訊號離線情形，科控中心人員竟無法直接與郭哲敏私人使用手機取得聯繫，反而要透過其家人轉告，郭哲敏才與科控中心聯繫。

合議庭說，經調閱紀錄，郭哲敏在4月8日晚間7時、9日中午12時8分及晚間6時47分均有離線逾30分鐘紀錄，其中9日中午，科控中心去電，但郭哲敏未接電話，經去電其私人手機才告知行蹤；4月10日中午12時26分、下午3時15分、晚間6時43分，又有3度離線逾30分鐘紀錄，認定郭哲敏有以各種方式試探科技設備監控效能之逃亡意圖，裁定自26日起延長羈押2個月，並駁回郭哲敏及其律師的具保停押聲請。

郭哲敏涉地下匯兌案，全案1月10日辯論終結，檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、組織犯罪防制條例等罪，向法院求刑15年，案件定於5月29日宣判。