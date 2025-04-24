採購弊案二審逆轉無罪 張峻：政治陷害終獲清白盼檢勿上訴
花蓮縣議長張峻涉嫌LED路燈採購弊案，2016年被新北地方法院判7年8月，他主張當時沒有收回扣上訴，台灣高等法院今天二審逆轉宣判無罪，張峻先貼文「今天真的太高興了」，指這案子是政治陷害；受訪表示感謝審判長還他清白，受到很大的冤枉，盼檢察官勿再上訴，以免浪費司法資源。
過去張峻被控與10名花蓮、南投議員，涉嫌在2011年間，收取LED及電子看板廠商20萬至180萬不等的非法回扣，2016年一審宣判，除了張峻被判7年8月外，多數議員被判9年至5年不等徒刑。
張峻在一審後上訴，指稱2011年還只是新科議員，很多建議款都給前輩做人情，當時有些建議案不是親自決定，也不是他同意補助，更沒有收取回扣，主張遭人陷害，要證明自己的清白。
歷經近10年審理，高等法院今天逆轉宣判張峻無罪，「真的很感謝審判長用心審查還我清白」，張峻受訪表示，這十幾年受到很大的冤枉，今天終於釐清真相，這個案子已經拖了十幾年，也希望檢察官不要再上訴，避免浪費司法資源。
張峻也開心在臉書貼文，被陷害的LED官司，今天終於宣判無罪，這是一場從頭到尾的政治陷害，始終相信，清白終將被看見。
他表示，這些年來承受的壓力難以言喻，但從未退縮，對得起自己，也對得起每位支持鄉親。從議員、到副議長、再到兩屆議長，始終一步一腳印，服務花蓮、堅持良知，這份初心從未改變。未來會繼續用行動回應這份信任，堅持走正直的路、做對的事，讓花蓮變得更美好。
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