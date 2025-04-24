高雄女恐嚇房東「小心房子變凶宅」挨告 判賠3萬

高雄陳姓女子向楊姓女子承租房屋，疑因租屋補助起嫌隙，陳女便傳訊息給楊女丈夫恐嚇「小心房子變凶宅」，楊女丈夫提告求償10萬元，高雄地院判賠3萬元。

高雄地方法院審理時，陳女辯稱是楊女丈夫有一天打電話討論租賃契約事情，她以為是詐騙集團才出言不遜，法官據陳女接受警方詢問時自稱容易情緒不穩定，傳這些訊息是想讓楊女繼續租房子給陳女，並配合辦理租屋補助，並非真的要在房內做傻事，案發當下是情緒失控才會這樣。

不過，法官認為，陳女行為時思緒清晰正常，對於其自身行為意義具相當認識與支配能力，據此不採信陳女說詞，並判處陳女應賠新台幣3萬元，全案可上訴。

判決指出，陳女自民國109年2月間起向楊女承租房屋，但雙方因辦理租屋補助事情發生糾紛。陳女112年11月間向楊女丈夫傳訊息稱「12月你要小心你的房子、你等12月底就知道如何成為凶宅；12月就是凶宅，11月會的話也有可能」等語。楊女丈夫看到訊息後心生畏懼、身心受創，據此向陳女提告求償精神慰撫金10萬元。