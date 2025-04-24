求歡變調...丈夫啃咬妻子 妻反踹夫生殖器反擊都被判刑

台中林姓男子半夜向陳姓妻子求歡，但對方拒絕引來林惱羞竟動手打人，後又發現陳和陌生男子聊私密話題，竟拉扯、啃咬老婆肩膀，陳女事後也出腳狠踹林生殖器好幾下，夫妻互持驗傷提告，法院依傷害罪判林、陳各拘役30日、25日，可上訴。

檢警調查，林男2024年6月9日凌晨3點多在房間向陳女求歡被拒絕，林惱羞成怒就動手打傷妻子左臉，同年9月14日晚上10點多他發現老婆用手機和其他男性聊私密話題，夫妻間再次引爆口角，林趁對方逃往2樓時拉扯、啃咬陳的右肩膀釀受傷。

陳女不堪暴力對待離家、報警，14日深夜在警方陪同下回到家要拿東西，期間陳女不滿林男阻擋她離去，就在房間門口走道上，起腳踢踹老公下體好幾下，造成其生殖器挫傷疼痛，事後夫妻互持驗傷證明提告。

檢方訊時，林男辯稱和妻子是吵架拉扯，不曉得她有受傷，自己則是被老婆踢踹下體成傷；陳女則說，6月、9月分別被老公毆打，後來時林先拉她不讓離去，自己才踢他，否認傷害犯意；檢方認為事證明確，依傷害罪嫌將夫妻雙雙起訴。

台中地院認為，林男、陳女雙方互相傷害，2人「扭打」行為即互毆、拉扯，以致難分難解，且都有出手互相傷害，與單方面遭人毆打，出於阻擋的情形不同，無從主張正當防衛。