投保中心女律師不滿同事看她IG 涉截圖罵髒話遭起訴

證券投資人及期貨交易人保護中心賴姓女律師不滿同事看她Instagram內容，涉截圖2名投保中心員工IG帳號及大頭照，辱罵發文「操你他媽的...」等語，台北地檢署今偵結依違反個資法起訴。

起訴指出，賴律師不滿同事看她的Instagram上關於工作事務的貼文，去年7月26日涉自行截圖投保中心李姓、顏姓員工IG帳號及大頭照，發文辱罵，「你們很無聊，操你他媽的ＸＸＸ臭雞掰，禮拜一見，聽說很多辦公室的人看過，想必每天工作聊天講電話的也看過，操你他媽的可以不要再上班佔線聊天了」

賴律師供稱，有陌生的IG帳號一直觀看她的限時動態及發文，也有其他律師說有辦公室的人在看她IG，所以才寫辦公室神經病們，罵的是一直偷看社群軟體的人，「我覺得很噁心，在網路上被跟蹤」。

檢方認定，賴律師與李姓員工在工作中有摩擦，賴律師其他貼文陳述工作表現有失誤被記申誡1次，難認虛捏不實事項，至於其他發文內容提到「lazycolleagues、stupidcolleagues」係複數名詞，顯非專指李姓員工，「喇叭基金會、喇叭李」，則無從認定專指告訴人。