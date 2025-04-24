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投保中心女律師不滿同事看她IG 涉截圖罵髒話遭起訴
證券投資人及期貨交易人保護中心賴姓女律師不滿同事看她Instagram內容，涉截圖2名投保中心員工IG帳號及大頭照，辱罵發文「操你他媽的...」等語，台北地檢署今偵結依違反個資法起訴。
起訴指出，賴律師不滿同事看她的Instagram上關於工作事務的貼文，去年7月26日涉自行截圖投保中心李姓、顏姓員工IG帳號及大頭照，發文辱罵，「你們很無聊，操你他媽的ＸＸＸ臭雞掰，禮拜一見，聽說很多辦公室的人看過，想必每天工作聊天講電話的也看過，操你他媽的可以不要再上班佔線聊天了」
賴律師供稱，有陌生的IG帳號一直觀看她的限時動態及發文，也有其他律師說有辦公室的人在看她IG，所以才寫辦公室神經病們，罵的是一直偷看社群軟體的人，「我覺得很噁心，在網路上被跟蹤」。
檢方認定，賴律師與李姓員工在工作中有摩擦，賴律師其他貼文陳述工作表現有失誤被記申誡1次，難認虛捏不實事項，至於其他發文內容提到「lazycolleagues、stupidcolleagues」係複數名詞，顯非專指李姓員工，「喇叭基金會、喇叭李」，則無從認定專指告訴人。
檢方認定，賴律師的1篇發文內容辱罵李、顏2人，涉犯刑法公然侮辱罪嫌及個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料等罪嫌，從重依違反個資法起訴。
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