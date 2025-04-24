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張綱維戴電子腳環多次違規...法院拘提裁定羈押 他提抗告被駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，一審判刑14年，裁定科技設備監控，案件上訴。台灣高等法院發現張近期多次違反科控規定，拘提調查後裁定羈押。張綱維不服提抗告，最高法院裁定駁回確定。

檢察官起訴，張綱維掏空遠航13億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾22億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近36億元。一審去年9月30日宣判，合議庭本來已對張限制出境到今年3月，宣判後認為張逃亡可能性大增，再開調查庭審理，並裁定施以電子腳環科技監控。

案件上訴二審審理中，但高院發現張二度在距離海岸線「○公里」的塭仔頭漁港，一次脫離監控30分鐘、一次電池電量低於百分30，還有3次手機報到延遲，最後一次違規時間是本月1日凌晨。

張綱維本月2日被拘提，開庭時神情憔悴，委由律師吳光明、陳恒寬辯護。張綱維強調不會逃亡，並喊「冤望、莫名其妙」。陳也表示張是為照護重病、大小便失禁的母親，才晚約2分鐘與監控中心聯絡報到，非惡意規避電子監控。

陳也指出，法院可函詢電信公司提供張的手機定位資料，證明他是開車載母親通行國道三號至高雄市鳳山區的中藥行就醫，返程經鄰近高速公路的塭仔頭漁港，未逗留，也不是預備偷渡。

高院認為張綱維犯背信等罪嫌重大，接受科控後仍7次違規，有事實足認可能逃亡，為確保後續審理程序順利進行，依刑事訴訟法規定裁定羈押未禁見；張綱維不服提抗告，最高法院駁回抗告，張確定羈押。

前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押，張抗告被駁回確定。圖／聯合報系資料照片
前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押，張抗告被駁回確定。圖／聯合報系資料照片

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