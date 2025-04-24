梧棲男投資網路代經營想獲利 遇詐險匯15萬被行員阻止

台中梧棲陳姓男子日前於網路上加入詐團所置的電商網拍的Line群組，女性成員游說投資可協助買賣貨品獲利，後續再以一對一投資服務方式，宣稱包準獲利，並上傳商品相片請陳男挑選，讓陳男信以為真，誤信詐團話術要求擴大投資至15萬元，陳男匯款時經行員關懷詢問並報警，男子還天真說「帳號、密碼給對方而已！」。

清水分局表示，43歲陳姓男子起初以新台幣2916元做為初期投資門檻，之後再由1名自稱「一級服務商」成員，表明將為陳男以一對一投資服務方式，包準獲利，並上傳「高跟鞋」等商品相片請陳男挑選，將放於陳男電商平台拍賣，讓陳男信以為真，該詐團即開始鼓吹「投資越大獲利越大」等話術，要求陳男擴大投資至15萬元。

陳男不疑有他，本周一前往梧棲區某銀行申請網路銀行並準備匯款時，經行員機警關懷詢問，陳男表示為網路買賣商品投資，行員研判陳男遭詐騙，即時通報警方到場了解，陳男表示「是投資代為網路經營買賣商品，獲利十分穩定」，對方鼓吹擴大投資並要其先行匯款，後續還將加碼至15萬元，陳男並出示手機供警方查證。