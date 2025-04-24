核二廠廠長涉貪汙收賄 天花板夾藏250萬現金贓款

台電核二廠廠長曾文煌因焚化爐系統更新驗收、採購焚化爐主機限制性標案，涉向山瑞公司廠商索賄逾上百萬元，日前遭羈押禁見獲准。台北地檢署依曾坦承收賄，二度搜索住處，果真從天花板夾層找出250萬元現金。

據悉，檢廉首度搜索曾文煌住處，未發現現金，曾遭羈押後專案小組繼續追查金流，突破曾的心房，曾坦承貪汙收賄，且供出在家中有秘密金庫，就位在房間天花板夾層，起放置約250萬元現金，檢方依曾的供詞二度搜索，果真在住處天花板找到裝有250萬元的袋子，依法查扣。

北檢4月17日指揮廉政署搜索曾文煌、山瑞公司負責人曹森智夫婦及山瑞公司共17處地點，約談曾、曹等人，訊後聲押曾文煌獲准，曹森智100萬元交，其餘人請回。