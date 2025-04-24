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核二廠廠長涉貪汙收賄 天花板夾藏250萬現金贓款
台電核二廠廠長曾文煌因焚化爐系統更新驗收、採購焚化爐主機限制性標案，涉向山瑞公司廠商索賄逾上百萬元，日前遭羈押禁見獲准。台北地檢署依曾坦承收賄，二度搜索住處，果真從天花板夾層找出250萬元現金。
據悉，檢廉首度搜索曾文煌住處，未發現現金，曾遭羈押後專案小組繼續追查金流，突破曾的心房，曾坦承貪汙收賄，且供出在家中有秘密金庫，就位在房間天花板夾層，起放置約250萬元現金，檢方依曾的供詞二度搜索，果真在住處天花板找到裝有250萬元的袋子，依法查扣。
北檢4月17日指揮廉政署搜索曾文煌、山瑞公司負責人曹森智夫婦及山瑞公司共17處地點，約談曾、曹等人，訊後聲押曾文煌獲准，曹森智100萬元交，其餘人請回。
檢廉掌握，核二廠2022年公開招標「減容中心焚化爐系統更新」標案，由山瑞科技公司得標，該標案2024年間驗收，曹森智涉嫌上百萬元現金行賄廠長曾文煌，曾文煌涉貪汙收賄在2024年8月限制性招標的「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，讓山瑞公司順利得標。
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