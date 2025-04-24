茶葉、碳粉匣都要貪 埔里國中主任貪汙一二審都判4年半

時任南投埔里國中會計室黃姓主任貪圖小利，為私人買彩色碳粉匣、茶葉，甚至換監視器系統都報學校公款核銷，貪汙既遂5萬4200元，黃犯後否認還稱是校方「自己內控有問題」；南投地院一審依貪汙等3罪判她4年6月，上訴後台中高分院二審今駁回，仍可上訴。

檢、廉調查，黃女2017年1月至2021年9月擔任埔里國中會計室主任期間，因私人使用彩色碳粉匣、茶葉，及維修其私人監視器等需求，先向廠商訂購6個總價2萬8800元的彩色碳粉匣，黃女明明帶回家私用，卻拿發票向校內會計系統「《簽證用》請購單」請款。

黃再以同樣手法訂購3個總價1萬4400元的彩色碳粉匣報公款得手，2020年8月向劉姓茶商佯稱校方有買茶葉款待外賓需求，向劉以1斤2200元價格買了5斤，還告知說這筆錢將由南投縣政府支付，劉誤信就當場交付價值1萬1000元的茶葉給她，黃同樣將茶葉私吞、向校方請款。

黃接連得手後，因其家人經營的洗衣店需要新增監視器、更換主機系統，廠商修繕後報價2萬8000元，黃女竟然同樣依校內核銷模式，偽造相關細節經校長核准，結果因南投縣府財政處匯款失敗才未遂。

黃女前後多次偽造、核銷，埔里國中校長終於發現，察覺文件欠缺請購單、會計憑證等，向教育處通報才曝光。

南投地院一審時，黃女否認犯行，辯稱她印象中都有請購簽呈、請購單及黏貼憑證用紙、發票，不知為何查核時會不見，反控是校內自己內控有問題。校長則說，2020年發現黃工作狀況不佳，查核才發現數筆無憑證，黃辯稱自己身體、眼睛不好，輸入時誤繕，自己仍向上通報。

一審比對證詞、相關證據，認為黃明知公務機關採購需有原始憑證、請購單及單據核銷，卻利用職務機會向校方請款，不採信其辯詞。

一審審酌，黃女為校方會計主任，為公務員受國家俸祿卻貪圖小利，其操守行為可議，依2個貪汙犯利用職務上機會詐取財物罪各判她3年9月、3年9月，1個公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利未遂罪判10月，3罪應執行4年6月，褫奪公權1年。