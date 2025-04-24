高虹安涉詐領公款案...有豐富人脈資源可逃亡 法院裁定境管8個月

停職中的新竹市長高虹安被控在擔任立委期間詐領助理酬金、加班費等，一審判刑7年4月，案件在二審審理中；因高虹安限制出境、出海期限期滿，檢方本月7日聲請再次限制境管，台灣高等法院日前裁定高虹安自4月21日起限制出境、出海8個月，可抗告。

高院認為，高虹安因貪汙等案件，經一審認定共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，判處7年4月徒刑，足以認定犯罪嫌疑重大。

裁定指出，高虹安先前為立法委員，現為新竹市市長，曾經留學，可認有豐富人脈、資源及相當資力可供逃亡海外。趨吉避凶，人之本性，在重罪追訴處罰壓力下，確實有相當理由足認有逃亡之虞，為確保案件順利進行，司法權有效行使與被告居住遷徙自由權受限程度權衡，認為有對高虹安限制出境、出海必要。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判決後，新竹市長一職遭停。本案被告還包括王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任，後3人從偵查到審判都認罪。