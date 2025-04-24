快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安涉詐領公款案...有豐富人脈資源可逃亡 法院裁定境管8個月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安被控在擔任立委期間詐領助理酬金、加班費等，一審判刑7年4月，案件在二審審理中；因高虹安限制出境、出海期限期滿，檢方本月7日聲請再次限制境管，台灣高等法院日前裁定高虹安自4月21日起限制出境、出海8個月，可抗告。

高院認為，高虹安因貪汙等案件，經一審認定共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，判處7年4月徒刑，足以認定犯罪嫌疑重大。

裁定指出，高虹安先前為立法委員，現為新竹市市長，曾經留學，可認有豐富人脈、資源及相當資力可供逃亡海外。趨吉避凶，人之本性，在重罪追訴處罰壓力下，確實有相當理由足認有逃亡之虞，為確保案件順利進行，司法權有效行使與被告居住遷徙自由權受限程度權衡，認為有對高虹安限制出境、出海必要。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判決後，新竹市長一職遭停。本案被告還包括王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任，後3人從偵查到審判都認罪。

北院去年宣判時，認為高虹安曾任立委、現任市長，人脈豐富、有相當資力可供逃亡海外，犯的又是貪汙重罪，為確保案件審理、執行順利，裁定高女限制出境、出海八月。限制出境、出海上月期滿，檢察官聲請再次限制境管，高虹安表示「尊重法院」，律師則認為遷徙是自由，無必要限制。

新竹市長高虹安被法院裁定限制出境、出海8個月。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被法院裁定限制出境、出海8個月。圖／聯合報系資料照片

貪汙 高虹安

延伸閱讀

高虹安涉詐領助理費 高院再限制出境出海8個月

與高虹安互動親密 朱立倫批總統賴清德正創造民主之恥

與高虹安同台反罷！朱立倫籲團結支持高 不分黨派都在做

高虹安涉貪汙案今開庭 法官指5分鐘就應說服合議庭別浪費時間

相關新聞

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案舉國關注，台北地院國民法官法庭審理，昨天看護Mira出庭作證。律師呂秋遠在...

核二廠廠長涉貪汙收賄 天花板夾藏250萬現金贓款

台電核二廠廠長曾文煌因焚化爐系統更新驗收、採購焚化爐主機限制性標案，涉向山瑞公司廠商索賄逾上百萬元，日前遭羈押禁見獲准。...

魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客違法來台 100萬元交保頻喊冤

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸...

梧棲男投資網路代經營想獲利 遇詐險匯15萬被行員阻止

台中梧棲陳姓男子日前於網路上加入詐團所置的電商網拍的Line群組，女性成員游說投資可協助買賣貨品獲利，後續再以一對一投資...

小黃司機被控運毒更一審獲判無罪 遭羈押57日獲賠17萬1千

關務署3年前查獲來自希臘國際包裹內藏2公斤K他命，追出黃姓計程車司機搭載陳姓男子前往台南指定地點領取包裹，黃、陳被訴運輸...

茶葉、碳粉匣都要貪 埔里國中主任貪汙一二審都判4年半

時任南投埔里國中會計室黃姓主任貪圖小利，為私人買彩色碳粉匣、茶葉，甚至換監視器系統都報學校公款核銷，貪汙既遂5萬4200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。