名下4張提款卡供詐團騙錢…法官判無罪 說她也是受害者
基隆市王姓女子上網借錢，誤入詐騙集團的圈套，交出4張提款卡及密碼，非但沒借到錢，還被騙走6萬元，最後還成了幫助洗錢、詐欺被告。法官審理後，相信王女的說法，認為她是被害人，並非幫助犯罪者，判無罪。全案可上訴。
檢察官起訴王女在去年1月間，將名下4家金融機構的提款卡，放在桃園火車站內置物櫃，再透過LINE傳送密碼給暱稱「TW-借貸當天撥款-盧」。詐欺集團成員取得後，詐騙12人匯入款項後，並遭該詐團成員轉匯或提領一空，王女涉犯刑法幫助詐欺取財罪，以及洗錢防制法幫助洗錢罪嫌。
王女辯稱，在網路看到借貸訊息，按照指示提供提款卡審核資料，對方有提供其他人也提供提款密碼的對話紀錄，她才以為是正常流程，且絕未因此獲得報酬，她是被騙。
王女的律師說，王女曾被診斷輕度智能不足，且社會經驗不足。她第一次進行線上貸款，也會擔心若自己交付提款卡及密碼被作為犯罪用途，所以交付前再三與該詐欺集團確認，帳戶是否會被做為不法用途或被列為警示帳戶，還依詐團指示匯款損失6萬元，可見她是受騙的被害人，沒有幫助詐欺及洗錢犯意。
基隆地方法院法官審理時，檢視王女與詐團LINE對話，王女在交付提款卡等動作後，持續追問核貸、撥款進度，催促對方盡速將卡片歸還，足見辯稱係因缺錢用而有貸款需求，並相信詐團借貸需經公司審覆流程說法，為順利辦理貸款，始交付提款卡及密碼有所本。
法官指出，詐團成員還告知王女，審核綜合評估分數差一點，需要先繳費以作為財力證明，才有辦法進行撥款，王女因此兩度以統一超商條碼繳費共給付1萬5000元，又對王女說聯合徵信有點多，處理好才可解開銀行帳戶等話，誘使王女再給付1萬元後，又以王女帳戶被凍結，需要給付公證金才可解開，再次誘使王女兩度共給付3萬5000元，足認王女確是被害人，損失6萬元。
王女曾就醫被診斷為輕度智能不足，診斷內容提及對於是非觀念判斷不太穩定，需要具體明確告知，思考能力較不足，詐團未輕易同意貸款要求，反而煞有其事的詢問王女債信相關事項，要求確認身分後，進一步引導她交付提款卡供審覆，另提供與他人成功借貸相關截圖用取信於她。
法官認為，對於金融實務不熟悉的人，確有可能一步步放下戒心，相信對方是正常辦理貸款公司，王女最終甚依指示直接給付金錢給對方，若非深信不疑豈會如此行事，堪認因輕度智能不足，且欠缺社會事務應對及判斷能力，難以預見有心人士利用她犯罪的後果。檢察官未提出其他幫助洗錢、詐欺犯行證據，判決王女無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言