名下4張提款卡供詐團騙錢…法官判無罪 說她也是受害者

基隆市王姓女子上網借錢，誤入詐騙集團的圈套，交出4張提款卡及密碼，非但沒借到錢，還被騙走6萬元，最後還成了幫助洗錢、詐欺被告。法官審理後，相信王女的說法，認為她是被害人，並非幫助犯罪者，判無罪。全案可上訴。

檢察官起訴王女在去年1月間，將名下4家金融機構的提款卡，放在桃園火車站內置物櫃，再透過LINE傳送密碼給暱稱「TW-借貸當天撥款-盧」。詐欺集團成員取得後，詐騙12人匯入款項後，並遭該詐團成員轉匯或提領一空，王女涉犯刑法幫助詐欺取財罪，以及洗錢防制法幫助洗錢罪嫌。

王女辯稱，在網路看到借貸訊息，按照指示提供提款卡審核資料，對方有提供其他人也提供提款密碼的對話紀錄，她才以為是正常流程，且絕未因此獲得報酬，她是被騙。

王女的律師說，王女曾被診斷輕度智能不足，且社會經驗不足。她第一次進行線上貸款，也會擔心若自己交付提款卡及密碼被作為犯罪用途，所以交付前再三與該詐欺集團確認，帳戶是否會被做為不法用途或被列為警示帳戶，還依詐團指示匯款損失6萬元，可見她是受騙的被害人，沒有幫助詐欺及洗錢犯意。

基隆地方法院法官審理時，檢視王女與詐團LINE對話，王女在交付提款卡等動作後，持續追問核貸、撥款進度，催促對方盡速將卡片歸還，足見辯稱係因缺錢用而有貸款需求，並相信詐團借貸需經公司審覆流程說法，為順利辦理貸款，始交付提款卡及密碼有所本。

法官指出，詐團成員還告知王女，審核綜合評估分數差一點，需要先繳費以作為財力證明，才有辦法進行撥款，王女因此兩度以統一超商條碼繳費共給付1萬5000元，又對王女說聯合徵信有點多，處理好才可解開銀行帳戶等話，誘使王女再給付1萬元後，又以王女帳戶被凍結，需要給付公證金才可解開，再次誘使王女兩度共給付3萬5000元，足認王女確是被害人，損失6萬元。

王女曾就醫被診斷為輕度智能不足，診斷內容提及對於是非觀念判斷不太穩定，需要具體明確告知，思考能力較不足，詐團未輕易同意貸款要求，反而煞有其事的詢問王女債信相關事項，要求確認身分後，進一步引導她交付提款卡供審覆，另提供與他人成功借貸相關截圖用取信於她。