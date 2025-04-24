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4個月用假人頭公司騙7千萬 北檢聲押詐團主謀共11人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

刑事局偵六大隊（中部打擊犯罪中心）偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出主謀李安錦以金錢誘惑15名人頭，作為公司登記負責人，再開立公司銀行帳戶供詐團使用，4個月詐騙7千多萬元，警方22日搜索車手、收水、監控手、人頭負責人住居所等地，共約談18人到案，台北地檢署昨漏夜複訊後，依詐欺危害條例、組織犯罪聲押禁見李安錦等11人。

檢方指出，目前詐團常用洗錢手法，乃先用人頭設立公司登記，之後在營業項目上勾選「第三方支付服務業」，狡猾的詐團知悉洗錢防制新法的第三方支付須要能量登陸，因此在公司完成登記後，偷偷變更登記內容，一來讓數位部無法監管，二來是該走的金流一樣照走，形成堵詐缺口。

檢警指出，近年詐團取得個人帳戶不易，如今多以成立人頭空殼公司，作為洗錢掩護工具，讓公司法的資本充實原則名存實亡，。

檢警調查，詐騙集團近日找多名民眾當人頭，先變更為公司負責人，直接帶往銀行開立公司帳戶，作為假檢警、假投資股票的人頭帳戶，讓詐欺被害人誤以為轉帳給投資公司。

檢警統計，今年1月至4月，詐騙集團至少尋覓15人當人頭，並給予一定報酬，全台有16名詐欺被害人匯款至人頭帳戶，金額估計約7千多萬元。刑事局中打兵分22路搜索車手、收水、監控手、人頭負責人住居所，以及水房、控制人頭的嘉義、桃園、新北據點等處所，拘提李安錦等人到案。

北檢除聲押禁見李安錦等11人外，其餘吳姓、潘姓宇鮑姓被告各以1至10萬元交保、羅姓被告限制住居。

台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，聲押禁見主謀李安錦共11人。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，聲押禁見主謀李安錦共11人。記者張宏業／攝影

洗錢 詐欺 詐騙集團

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