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看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

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剴剴案保母逼罰站餵廚餘 吳淡如：往死裡虐不可能教化

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，舉國關注，昨天看護Mira出庭作證。作家吳淡如表示，人性之惡，實在讓人難過。「我的確相信，已經壞到這種地步的人，是不可能被教化的」。謝謝Mira從美國飛過來台灣作證。

「看了實在太生氣」。吳淡如在臉書表示，昨天在法庭上，來台作證的Mira 親身描述，劉彩萱終日逼剴剴像軍人般「稍息罰站」，不但拿吃剩的食物打成泥餵剴剴，甚至是燒焦的鍋巴，而餵食的地點竟然在洗手間，剴剴無論如何尖叫、哭號全都沒有人理。

她說，竟然能夠對一個這麼幼小的孩子這個樣子，「這兩個保母到底是不是人？」以虐待孩子為樂的保母，把孩子死裡虐，可不只虐待剴剴一個。

吳淡如表示，剴剴死了，這一對姊妹如果被輕判，變成過失致死什麼的，很快地就會復出江湖。換個名字改個姓，可能又會變成保母，推動搖籃的那隻鬼手，靠著大家的善心與某些基金會的資源，繼續虐待無依無靠的孩子。

網友表示，「完全同意，沒有教化的可能」、「為人母真的每看一次虐童案相關新聞都會痛心一次」、「這不是失手，這是經過計算的殘忍殺害」、「希望司法發揮正義，還給小朋友們一個可以安全成長的環境」、「認真覺得要把虐待兒童刑責要提高，不然像這個案子，如果只是虐待，但意圖並不是『想致死』，案子的判決差異會非常大」。

保母劉彩萱（中）。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱（中）。圖／聯合報系資料照片

保母 國民法官 朋友

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