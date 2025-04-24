魔法牙醫院長潘韞珊涉助陸客違法來台 100萬元交保頻喊冤

魔法牙醫診所院長潘韞珊交保後喊冤絕對沒有違法。記者張宏業／攝影

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸籍人士來在台實則從事非法打工，調查局與移民署台南專勤隊昨搜索約談潘韞珊共12人到案，北檢今晨依違反兩岸人民關係條例命潘韞珊100萬元交保，潘韞珊交保後強調絕對沒有違法，對於陸客打黑工或從事色情也不可能知情。

同案約談魔法牙醫診所執行長陳繹凱交保30萬元、醫師王立安、前醫師江岳勳各交保20萬元、飛向旅行社負責人向國聖交保10萬元、潘韞珊助理張乃勻交保10萬元。移民署南區事務大隊台南專勤隊同步約談潘韞珊許姓女助理到案，檢方訊後請回。

潘韞珊交保後面對媒體侃侃而而談江近10分鐘 ，她強調自己做的是推廣國際醫療，不清楚什麼兩岸人民關係條例是什麼，也不知道為何被檢調約談，被偵訊後的結論就是「陸客來台會影響國安」。她強調自己的專業是全口重建，因此要求患者入台就一定要來看牙，且牙醫師的收入不低，為何要做犯法的事？不知道被調查的點在哪？

由於潘韞珊是澳門人，媒體問她是否覺得被政府針對？她說不覺得有被政府針對，而是「陸客來台這件事情被針對」，她不認為診所有問題，整件事應該是主體（指陸客）有問題，如果主體換成別的東西，應該還是一樣會被調查，她也說台灣旅行業者不會做違法之事。

據調查，魔法牙醫診所向衛福部申請加入「醫療服務國際化轉型推動計劃」會員機構，2022年12月至2023年5月，先透過大陸地區旅行社向陸籍人士收款，再以治療、矯正牙齒名義，找飛向旅行社代辦業務，讓逾600名陸籍「病患」來台，從事非法打工等活動，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

調查指出，潘韞珊透過飛向旅行社配合，偽造不實病歷紀錄，找陸籍人士治療「牙周病」等口腔問題，由於病歷都寫得較嚴重，魔法牙醫診所再依照需求填寫療程時間，藉此拉長在台天數；事實上陸籍人士來台大都只進行簡單洗牙，之後就留在台灣打黑工，甚至在全台各地跑透透。

韞珊畢業於台大牙醫系，後來赴美留學取得博士，專長是免開刀雷射牙周病治療、全口美齒重建，常受邀至各大醫學會擔任講師，號稱「美齒藝術家」。她不僅出書分享「100歲都不掉牙的秘訣」，並多次上電視、廣播節目講述高端水雷射技術，還曾在公益活動與前總統馬英九合影，在牙醫界具有高知名度。