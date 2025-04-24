電梯拉女童遭公告拐小孩還挨告 法官還翁清白
七旬任姓男子去年3月1日傍晚返家，見同社區女童有禮貌，像自家孫女，欲拉女童出電梯「請吃糖」遭制止，將他公告為「擄童」壞人，警清查發現任也是住戶；法官根據證詞釐清拉童舉止，認為不構成強制罪，宣判時諭知任男無罪。
法官審理時，根據電梯監視錄影及證人等證詞，認定被告任男拉扯女童手臂的目的僅是想送女童零食，並無企圖讓女童脫離家庭或有監督權的雙親，或是將女童拉到身邊有實力支配的意圖，與刑法第241條第1項之略誘罪要件不符。
法官認為，被告任男這種強迫他人接受其好意的行為固有不當，令人不悅，然尚不足認定被告有加害於女童的惡意，且被告拉握女童手臂的時間不足10秒鐘，他拉動女童後，女童僅向前移動1步，可見被告的行為，侵害女童的自由法益十分有限，欠缺實質違法性，不足成立強制罪。
起訴事實指出，75歲任男與11歲同社區女童並不認識，今年3月1日傍晚5點40分，2人搭乘電梯時，任男向女童要求到他家未獲同意，於是徒手拉扯女童手臂，欲將女童帶往他家，以此方式略誘女童，且妨害女童的行動自由。後因社區黃姓主委見女童慌亂，驚覺女童與任男素不相識，出言制止，任男才離開現場而未遂，案經女童及母親向桃園警分局提告偵辦。
任男到案後在警局喊冤，表示他旅居加拿大多年，4年前才搬回桃園住在藝文特區一處大型社區，案發當時返家等電梯，身旁女童有東西掉落，他幫忙撿起還她，女童有禮貌地致謝，讓他想起在國外的孫女，於是要回家拿糖果餅乾請女童吃，沒想到會被誤認為擄小孩，當時電梯內還有其他人，怎可能當眾犯案。
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