電梯拉女童遭公告拐小孩還挨告 法官還翁清白

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

七旬任姓男子去年3月1日傍晚返家，見同社區女童有禮貌，像自家孫女，欲拉女童出電梯「請吃糖」遭制止，將他公告為「擄童」壞人，警清查發現任也是住戶；法官根據證詞釐清拉童舉止，認為不構成強制罪，宣判時諭知任男無罪。

法官審理時，根據電梯監視錄影及證人等證詞，認定被告任男拉扯女童手臂的目的僅是想送女童零食，並無企圖讓女童脫離家庭或有監督權的雙親，或是將女童拉到身邊有實力支配的意圖，與刑法第241條第1項之略誘罪要件不符。

法官認為，被告任男這種強迫他人接受其好意的行為固有不當，令人不悅，然尚不足認定被告有加害於女童的惡意，且被告拉握女童手臂的時間不足10秒鐘，他拉動女童後，女童僅向前移動1步，可見被告的行為，侵害女童的自由法益十分有限，欠缺實質違法性，不足成立強制罪。

起訴事實指出，75歲任男與11歲同社區女童並不認識，今年3月1日傍晚5點40分，2人搭乘電梯時，任男向女童要求到他家未獲同意，於是徒手拉扯女童手臂，欲將女童帶往他家，以此方式略誘女童，且妨害女童的行動自由。後因社區黃姓主委見女童慌亂，驚覺女童與任男素不相識，出言制止，任男才離開現場而未遂，案經女童及母親向桃園警分局提告偵辦。

任男到案後在警局喊冤，表示他旅居加拿大多年，4年前才搬回桃園住在藝文特區一處大型社區，案發當時返家等電梯，身旁女童有東西掉落，他幫忙撿起還她，女童有禮貌地致謝，讓他想起在國外的孫女，於是要回家拿糖果餅乾請女童吃，沒想到會被誤認為擄小孩，當時電梯內還有其他人，怎可能當眾犯案。

桃園某社區去年3月1日公告指出，陌生男在社區搭訕女童，試圖強拉，提醒家長多留意；桃園警方循線找到任男，發現他也是住戶，遭略誘未遂罪起訴，桃園地院審結，認為無加害女童之意，諭知無罪。記者周嘉茹／翻攝
桃園某社區去年3月1日公告指出，陌生男在社區搭訕女童，試圖強拉，提醒家長多留意；桃園警方循線找到任男，發現他也是住戶，遭略誘未遂罪起訴，桃園地院審結，認為無加害女童之意，諭知無罪。記者周嘉茹／翻攝

女童 桃園 電梯

延伸閱讀

影／ 蕭男移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居透露：是社區頭痛人物

在地最強後盾 東港興和社區物資銀行整合獨老關懷

土地糾紛賠慘！7旬翁赴屏東議會陳情 協調結束竟從8樓墜下身亡

搭電梯遭伸舌強吻 美女主播曝色狼身分「某財經大佬」

相關新聞

魔法牙醫女院長潘韞珊涉助陸女來台賣淫 北檢漏夜偵訊

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸...

電梯拉女童遭公告拐小孩還挨告 法官還翁清白

七旬任姓男子去年3月1日傍晚返家，見同社區女童有禮貌，像自家孫女，欲拉女童出電梯「請吃糖」遭制止，將他公告為「擄童」壞人...

中興山莊黨產追徵案 藍勝訴

不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，依土地時價向國民黨追徵卅二億餘元，國民黨不服，提行政訴...

魔法牙醫 涉半年引600陸客打黑工

知名魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診違法仲介陸籍人士來台非法打工，甚至從事色情，短短半...

看護作證剴剴受虐 數秒影片為證

台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，昨傳喚女看護Mira出庭作證。Mira證稱，「剴...

魔法牙醫假看診助陸籍人士來台賣淫 執行長與2醫師送辦

知名魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。