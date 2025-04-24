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魔法牙醫女院長潘韞珊涉助陸女來台賣淫 北檢漏夜偵訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

魔法牙醫女院長潘韞珊涉偽造文書，協助600名陸籍人士來台打黑工，北檢漏夜偵訊。 記者陳正興/攝影
魔法牙醫女院長潘韞珊涉偽造文書，協助600名陸籍人士來台打黑工，北檢漏夜偵訊。 記者陳正興/攝影

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸籍人士來在台實則從事非法打工、甚至色情賣淫，調查局與移民署台南專勤隊昨搜索約談潘韞珊、執行長陳繹凱共12人到案，潘韞珊今凌晨被依違反兩岸人民關係條例移送北檢漏夜複訊，預料有強制處分。

同案約談魔法牙醫診所醫師王立安、前醫師江岳勳各交保20萬元、飛向旅行社負責人向國聖交保10萬元、潘韞珊助理張乃勻交保10萬元，案由是偽造文書。移民署南區事務大隊台南專勤隊同步約談潘韞珊許姓女助理到案，許女訊後請回。

據調查，位於台北市的魔法牙醫診所，向衛福部申請加入「醫療服務國際化轉型推動計劃」會員機構，2022年12月至2023年5月，先透過大陸地區旅行社向陸籍人士收款，再以治療、矯正牙齒名義，找飛向旅行社代辦業務，讓逾600名陸籍「病患」來台，從事非法打工等活動，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

調查指出，潘韞珊透過飛向、佑金兩間旅行社配合，偽造不實病歷紀錄，找陸籍人士治療「牙周病」等口腔問題，由於病歷都寫得較嚴重，魔法牙醫診所再依照需求填寫療程時間，藉此拉長在台天數，少則數天至一周、多則長達一年；事實上陸籍人士來台大都只進行簡單洗牙，之後就留在台灣打黑工，甚至在全台各地跑透透，暗中與色情業者掛勾賣淫。

魔法牙醫診所女院長潘韞珊涉助600名陸籍人士來台非法打工，今晨被調查局送辦。記者陳正興／攝影
魔法牙醫診所女院長潘韞珊涉助600名陸籍人士來台非法打工，今晨被調查局送辦。記者陳正興／攝影

魔法牙醫女院長潘韞珊助理張乃匀涉偽造文書交保10萬元。 記者陳正興/攝影
魔法牙醫女院長潘韞珊助理張乃匀涉偽造文書交保10萬元。 記者陳正興/攝影

飛向旅行社負責人向國聖（左）涉偽造文書交保10萬元。 記者陳正興/攝影
飛向旅行社負責人向國聖（左）涉偽造文書交保10萬元。 記者陳正興/攝影

魔法牙醫診所前醫師江岳勳涉偽造文書交保20萬元。記者陳正興／攝影
魔法牙醫診所前醫師江岳勳涉偽造文書交保20萬元。記者陳正興／攝影
魔法牙醫診所女院長潘韞珊的許姓女助理訊後請回。記者張宏業／攝影
魔法牙醫診所女院長潘韞珊的許姓女助理訊後請回。記者張宏業／攝影
魔法牙醫診所醫師王立安涉偽造文書交保20萬元。記者陳正興／攝影
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旅行社 牙醫 移民署

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