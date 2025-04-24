魔法牙醫假看診助陸籍人士來台賣淫 執行長與2醫師送辦

知名魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸籍人士來在台實則從事非法打工、甚至色情賣淫，調查局與移民署台南專勤隊搜索魔法牙醫9處地點，約談潘韞珊、執行長陳繹凱、醫師王立安、江岳勳共12人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊。

據調查，位於台北市的魔法牙醫診所，向衛福部申請加入「醫療服務國際化轉型推動計劃」會員機構，2022年12月至2023年5月，先透過大陸地區旅行社向陸籍人士收款，再以治療、矯正牙齒名義，找飛向、佑金旅行社代辦業務，讓逾六百名陸籍「病患」來台，從事非法打工等活動，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

調查指出，潘韞珊透過飛向、佑金兩間旅行社配合，偽造不實病歷紀錄，找陸籍人士治療「牙周病」等口腔問題，由於病歷都寫得較嚴重，魔法牙醫診所再依照需求填寫療程時間，藉此拉長在台天數，少則數天至一周、多則長達一年；事實上陸籍人士來台大都只進行簡單洗牙，之後就留在台灣打黑工，甚至在全台各地跑透透，暗中與色情業者掛勾賣淫。