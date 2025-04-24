中興山莊黨產追徵案 藍勝訴

「中興山莊」極具時代風格。圖／台北市文化局提供 不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，依土地時價向國民黨追徵卅二億餘元，國民黨不服，提行政訴訟，台北高等行政法院判決國民黨勝訴，撤銷原處分。此案仍可上訴。

黨產會三年前認為，國民黨自一九五四年至一九七四年間以買賣名義移轉登記，取得作為黨內機構革命實踐研究院前中興山莊用地，而當時國民黨符合政黨本質的收入早已支用殆盡，故用以購置該土地的財源，均不是來自於國民黨黨費等符合政黨本質的收入，而屬不當取得的財產。

中興山莊用地事後已移轉給台北市政府、元利建設公司，黨產會因此向國民黨追徵卅二億三七五萬八九八六元；元利建設協商後，和黨產會簽署和解契約書，同意以捐贈方式給付八億一三四○萬元。

國民黨不服黨產會處分而提行政訴訟，認為中興山莊用地是以借貸等正當財源取得，也已經民事法院認定合法，並無以違反當時法令或違反自由民主憲政秩序的方式取得財產。

北高行指出，中興山莊土地在黨產條例公布時，已經移轉為元利公司所有，不屬於黨產條例公布時仍存在的「現有財產」，難以推定為不當黨產。