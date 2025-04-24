郭信良交保…藍：政治效應不大 綠：不與魔鬼同行

無黨籍前台南市議長郭信良遭控疑涉嫌台南七股、將軍一帶綠能開發弊案，訊後以30萬元交保候傳，對此，台南市長黃偉哲（左二）回應強調會落實「清廉效率、公開透明」的施政目標，其餘一切尊重司法。圖／南市府提供 台南市前議長郭信良涉光電土地開發弊案，檢方以卅萬元交保，民進黨籍市議員李偉智獲請回；民進黨台南市議會黨團昨發表四點聲明，強調不與「魔鬼同行」，籲黨內未來參選人慎選合作對象，意有所指。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，現階段無市府官員遭約談，案場應屬合法，以郭信良僅卅萬元交保推測，應沒有掌握到貪瀆證據，較像讓案件快速通關，政治效應上，對陳亭妃傷害應該不大。

郭信良和立委陳亭妃被地方認為是友好政治夥伴，陳昨天依行程主持「糖鐵串連農村觀光」溝通會議，未作回應；被以證人身分請回的李偉智，則在臉書聲明，「清流不容汙犯，做對的事走對的路」，不會讓支持者失望。

台南市議會民進黨團總召周嘉韋指出，台南長期被光電問題搞得烏煙瘴氣，期盼司法毋枉毋縱，將真正破壞綠電政策的人繩之以法；黨團成員全力配合偵辦，不會與違法者為伍，更不會跟魔鬼走在相同的道路上。呼籲未來競選公職的黨內成員，正在競逐市長初選的陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴，若持續與被判刑十三年的郭信良合作，將使支持者大感失望，破壞民進黨「清廉」招牌。

台南市政府表示，三地集團在七股、將軍地區共申請八案「漁電共生」案場，占地約二百公頃，其中四件已取得農業容許，三件送審後駁回，一件送能源單位申請籌設許可中，尚未向農業局申請；所有申請案均依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定確實審查。市長黃偉哲說，要求公務員恪守廉能政治，尊重司法。