聽新聞
0:00 / 0:00

郭信良交保…藍：政治效應不大 綠：不與魔鬼同行

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南報導

無黨籍前台南市議長郭信良遭控疑涉嫌台南七股、將軍一帶綠能開發弊案，訊後以30萬元交保候傳，對此，台南市長黃偉哲（左二）回應強調會落實「清廉效率、公開透明」的施政目標，其餘一切尊重司法。圖／南市府提供
無黨籍前台南市議長郭信良遭控疑涉嫌台南七股、將軍一帶綠能開發弊案，訊後以30萬元交保候傳，對此，台南市長黃偉哲（左二）回應強調會落實「清廉效率、公開透明」的施政目標，其餘一切尊重司法。圖／南市府提供
台南市前議長郭信良涉光電土地開發弊案，檢方以卅萬元交保，民進黨籍市議員李偉智獲請回；民進黨台南市議會黨團昨發表四點聲明，強調不與「魔鬼同行」，籲黨內未來參選人慎選合作對象，意有所指。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，現階段無市府官員遭約談，案場應屬合法，以郭信良僅卅萬元交保推測，應沒有掌握到貪瀆證據，較像讓案件快速通關，政治效應上，對陳亭妃傷害應該不大。

郭信良和立委陳亭妃被地方認為是友好政治夥伴，陳昨天依行程主持「糖鐵串連農村觀光」溝通會議，未作回應；被以證人身分請回的李偉智，則在臉書聲明，「清流不容汙犯，做對的事走對的路」，不會讓支持者失望。

台南市議會民進黨團總召周嘉韋指出，台南長期被光電問題搞得烏煙瘴氣，期盼司法毋枉毋縱，將真正破壞綠電政策的人繩之以法；黨團成員全力配合偵辦，不會與違法者為伍，更不會跟魔鬼走在相同的道路上。呼籲未來競選公職的黨內成員，正在競逐市長初選的陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴，若持續與被判刑十三年的郭信良合作，將使支持者大感失望，破壞民進黨「清廉」招牌。

台南市政府表示，三地集團在七股、將軍地區共申請八案「漁電共生」案場，占地約二百公頃，其中四件已取得農業容許，三件送審後駁回，一件送能源單位申請籌設許可中，尚未向農業局申請；所有申請案均依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定確實審查。市長黃偉哲說，要求公務員恪守廉能政治，尊重司法。

台南 李偉智 林俊憲 民進黨 郭信良 陳亭妃 黃偉哲

延伸閱讀

郭信良傳捲漁電共生弊案 黃偉哲：一切尊重司法

捲漁電共生案郭信良30萬交保 綠營暗批：不與魔鬼走同路

台南前議長郭信良涉綠能弊案 複訊後30萬元交保

郭信良再捲綠能弊案 藍議員曝「政治效應」：恐劍指陳亭妃

相關新聞

護航光電涉貪 郭信良30萬交保

高雄橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑護航光電場涉貪，前天動員百人搜索約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾...

郭信良交保…藍：政治效應不大 綠：不與魔鬼同行

台南市前議長郭信良涉光電土地開發弊案，檢方以卅萬元交保，民進黨籍市議員李偉智獲請回；民進黨台南市議會黨團昨發表四點聲明，...

魔法牙醫女院長潘韞珊涉助陸女來台賣淫 北檢漏夜偵訊

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸...

中捷隨機砍人 改判9年9月

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案十周年同日，持水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀二人受傷，一審被依殺人未遂等罪判洪十...

電梯拉女童遭公告拐小孩還挨告 法官還翁清白

七旬任姓男子去年3月1日傍晚返家，見同社區女童有禮貌，像自家孫女，欲拉女童出電梯「請吃糖」遭制止，將他公告為「擄童」壞人...

中興山莊黨產追徵案 藍勝訴

不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，依土地時價向國民黨追徵卅二億餘元，國民黨不服，提行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。