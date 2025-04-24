護航光電涉貪 郭信良30萬交保

三地集團創辦人鍾嘉村（前）涉嫌透過台南市前議長郭信良護航名下光電場，昨被檢方依貪汙罪嫌以廿萬元交保。記者巫鴻瑋／攝影 高雄橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑護航光電場涉貪，前天動員百人搜索約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾嘉村及岡山某營造廠朱姓負責人等十多人，複訊後命郭以卅萬元交保，鍾、朱各廿萬元交保，李偉智列證人請回。

橋檢表示，前天共搜索十五處，檢察官訊問後認郭信良、鍾嘉村、朱姓業者涉犯貪汙治罪條例等罪，昨晨諭知交保。鍾嘉村清晨近四時由律師陪同步出地檢署，面對媒體詢問說「來配合調查」。

郭信良由助理辦保，搭一輛黑色Alphard自橋檢地下室離開，避開媒體。

並列被告的三地集團創辦人鍾嘉村從土地重劃起家，名下三地能源、三地開發參與許多重大投資，近年跨足綠能，台南七股、將軍區等地建置漁電共生光電場，其中七股場已運轉發電，另有多案審查中。

檢調查出，鍾嘉村與郭信良熟識多年，類似事業夥伴，近年三地插旗綠能，請郭協助，郭涉利用議員職務透過協調會等方式施壓市府承辦局處，讓三地順利取得執照。

檢方考量台南市議會本月廿五日將開議，前天指揮高雄市調查處等單位發動搜索，查扣三地能源帳冊、金流等資料，帶回郭信良、李偉智、鍾嘉村、朱姓營造廠負責人等十多人。全案僅郭、鍾、朱列被告，複訊後交保，檢方鎖定三人金流清查，粗估牽涉不明金流逾一千多萬元。李偉智等人則列證人請回。

郭信良在台南政壇極具分量，二○二二年連任議長失利，經濟狀況走下坡，名下有多筆借貸，由於不明帳款牽涉多人，是借貸還是收賄對價，檢調尚未釐清。

另郭因涉入台南佃西重劃案，去年十一月被台南地方法院重判十三年，二審審理中；郭一審時被限制出境、出海，今年六月期滿，台南高分院是否對郭採行科技監控，已排定庭期訊問。