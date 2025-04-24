聽新聞
0:00 / 0:00

中捷隨機砍人 改判9年9月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

高雄市洪姓男子（中）在去年5月間在台中捷運持刀砍人，台中高分院昨審結，因洪已與被害人達成和解，獲撤銷改判。圖／本報資料照片
高雄市洪姓男子（中）在去年5月間在台中捷運持刀砍人，台中高分院昨審結，因洪已與被害人達成和解，獲撤銷改判。圖／本報資料照片
高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案十周年同日，持水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀二人受傷，一審被依殺人未遂等罪判洪十年徒刑；二審考量洪已與一名被害人和解，昨改判他九年九月徒刑。

台中高分院審理期間，洪男承認有恐嚇公眾罪，但對於被控殺人未遂罪，抗辯無殺人犯意，僅為傷害，洪也在被害呂姓學生出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉。

洪男另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，萌生犯意，向法官懺悔「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

檢方則主張，捷運車廂監視器清楚拍下，洪男預藏兩把刀，隨機朝車廂內乘客攻擊，被制止奪下菜刀後，又拿另把水果刀欲朝乘客攻擊，「怎會沒有殺人犯意」，建請依殺人未遂罪量刑。

二審審酌，根據洪男在偵查期間自白、持有凶器種類、鋒利程度，及揮刀砍擊被害人身體上半身、頭部等重要部位，致被害人受有重大傷勢等情狀，認定洪確有殺人故意。

考量審理期間，洪男與被害呂姓學生以一定金額達成和解，此犯行一審量刑七年十月，予以撤銷，改判七年六月，另涉恐嚇、殺人未遂罪，仍分判一年六月、六年八月徒刑，應執行九年九月。仍可上訴。

廿一歲洪姓護專生去年五月廿一日在台中捷運隨機砍人，造成二名民眾受傷。

台中捷運 殺人未遂 車廂

延伸閱讀

房仲帶人看倉庫遭圍毆後刺死人…上訴二審僅傷害和解獲改判

中捷砍人凶嫌二審改判9年9月 刑期少3個月理由曝光

很會A！會計師處理公司清算卻詐兆豐銀1.4億 最終判關4年定讞

中捷砍人案二審審結 凶嫌曾當庭下跪 今改判9年9月

相關新聞

護航光電涉貪 郭信良30萬交保

高雄橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑護航光電場涉貪，前天動員百人搜索約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾...

郭信良交保…藍：政治效應不大 綠：不與魔鬼同行

台南市前議長郭信良涉光電土地開發弊案，檢方以卅萬元交保，民進黨籍市議員李偉智獲請回；民進黨台南市議會黨團昨發表四點聲明，...

魔法牙醫女院長潘韞珊涉助陸女來台賣淫 北檢漏夜偵訊

魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診名義，違法仲介陸籍人士來台，短短半年多達600多人，陸...

中捷隨機砍人 改判9年9月

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案十周年同日，持水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀二人受傷，一審被依殺人未遂等罪判洪十...

電梯拉女童遭公告拐小孩還挨告 法官還翁清白

七旬任姓男子去年3月1日傍晚返家，見同社區女童有禮貌，像自家孫女，欲拉女童出電梯「請吃糖」遭制止，將他公告為「擄童」壞人...

中興山莊黨產追徵案 藍勝訴

不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，依土地時價向國民黨追徵卅二億餘元，國民黨不服，提行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。