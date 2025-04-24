中捷隨機砍人 改判9年9月

高雄市洪姓男子（中）在去年5月間在台中捷運持刀砍人，台中高分院昨審結，因洪已與被害人達成和解，獲撤銷改判。圖／本報資料照片 高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案十周年同日，持水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀二人受傷，一審被依殺人未遂等罪判洪十年徒刑；二審考量洪已與一名被害人和解，昨改判他九年九月徒刑。

台中高分院審理期間，洪男承認有恐嚇公眾罪，但對於被控殺人未遂罪，抗辯無殺人犯意，僅為傷害，洪也在被害呂姓學生出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉。

洪男另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，萌生犯意，向法官懺悔「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

檢方則主張，捷運車廂監視器清楚拍下，洪男預藏兩把刀，隨機朝車廂內乘客攻擊，被制止奪下菜刀後，又拿另把水果刀欲朝乘客攻擊，「怎會沒有殺人犯意」，建請依殺人未遂罪量刑。

二審審酌，根據洪男在偵查期間自白、持有凶器種類、鋒利程度，及揮刀砍擊被害人身體上半身、頭部等重要部位，致被害人受有重大傷勢等情狀，認定洪確有殺人故意。

考量審理期間，洪男與被害呂姓學生以一定金額達成和解，此犯行一審量刑七年十月，予以撤銷，改判七年六月，另涉恐嚇、殺人未遂罪，仍分判一年六月、六年八月徒刑，應執行九年九月。仍可上訴。

廿一歲洪姓護專生去年五月廿一日在台中捷運隨機砍人，造成二名民眾受傷。